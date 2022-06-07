الرميثي: «فريق أبوظبي» ينشد اقتناص 4 ألقاب عالمية في 2022

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة بداية قوية ومثيرة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1» التي اختتمت منافساتها في مدينة ماكون الفرنسية، أول من أمس، بحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة شون تورنتي في المركز الأول، وتسجيل زورق أبوظبي 6 بقيادة ثاني القمزي المركز الثاني والوصافة.

ووجه نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أحمد ثاني الرميثي، التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن عهد التميز والتفوق للرياضات البحرية في ازدهار وتفوق فني كبير خصوصاً مع ما يتوافر من دعم وإعداد للفريق الإماراتي الذي يمتلك حالياً الريادة والتفوق على المستوى العالمي وفي أكثر من بطولة.

وثمن أحمد ثاني فوز الفريق في جولة الافتتاح من البطولة والتي تؤكد أنه في طريقه السليم من أجل تحقيق لقب البطولة مع استمرار جولاتها في ما هو قادم خلال هذا الصيف، وقال: «منافسات الفورمولا1 هي لقب بطولة من أصل أربع بطولات نشارك من خلالها هذا الصيف وهي بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وبطولة العالم للدراجات المائية، وتحدي أوجستو العالمي لزوارق الفورمولا2 12 ساعة، وطموح فريق أبوظبي هو تحقيق الألقاب الأربعة للبطولات المختلفة التي يشارك من خلالها خلال المرحلة المقبلة من البطولات الدولية في صيف 2022».

وأشاد أحمد ثاني بمستوى وتقدم كوادر فريق أبوظبي على مستوى الرياضات الفردية البحرية وتقديم وبذل الجهد لتحقيق ذلك، وقال: «ما يقوم به ثاني القمزي والمجموعة المتميزة حالياً من الكوادر الوطنية من رفاقه في فريق أبوظبي يعكس القدرات القوية والمجهود الكبير الذي يقدمونه من أجل تمثيل الوطن خير وأفضل تمثيل من خلال المشاركات الدولية المتنوعة».

• زورق أبوظبي 5 حل في المركز الأول، فيما حصل زورق أبوظبي 6 على المركز الثاني والوصافة.

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