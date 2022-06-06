جلبوت: أدين بالفضل إلى شباب الأهلي في نجاحي التدريبي بدوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نجح المدرب المواطن محمد جلبوت في فرض نفسه بقوة بين المدربين العاملين في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، بعد أن قدم موسماً ماضياً مميزاً مع فريقه السابق العربي، حيث كان قريباً من تحقيق الصعود إلى «المحترفين»، الأمر الذي أسهم في قيام نادي دبا الحصن بالتعاقد معه لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل. وقال جلبوت إنه يدين بالفضل في نجاحه التدريبي إلى نادي شباب الأهلي الذي عينه سنة 2011 مساعداً للمدرب السابق وقتها التشيكي إيفان هاسيك، مروراً بتجارب عديدة مع مدربين آخرين أبرزهم الروماني كوزمين، أسهمت في تكوينه بشكل جيد، ومهدت لنجاحه لاحقاً.

وتمهيداً لاستقبال الموسم الكروي الجديد تعاقدت معه إدارة نادي دبا الحصن ليقود الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتتطلع معه لتحقيق الصعود الذي تنتظره لسنوات عديدة. وقال جلبوت إن «المدرب المواطن لديه الإمكانية للنجاح، لكنه يحتاج إلى الثقة والصبر من إدارات الأندية، وتمكينه لتحقيق الطموحات المرجوة»، وفيما يلي نص الحوار للمدرب جلبوت مع «الإمارات اليوم»:

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