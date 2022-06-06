الأرجنتيني بيتزي مرشح لتدريب الوصل في الموسم المقبل

المصدر: أحمد طارق - دبي

دخل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق الوصل في الموسم المقبل، بدلاً من المدرب البرازيلي أودير هيلمان، الذي يمتد عقده مع «الإمبراطور» حتى يونيو 2023. وعلمت «الإمارات اليوم» أن وكلاء لاعبين عرضوا تولي أنطونيو بيتزي قيادة الوصل في الموسم المقبل، إذ إن إدارة «الأصفر» أكدت أنه لن يتم حسم مسألة التفكير في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني من عدمها قبل تحديد مصير أودير هيلمان الذي يرغب في استكمال عقده مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

ولا يرتبط أنطونيو بيتزي مع أي فريق بعدما رحل عن تدريب ريسينغ الأرجنتيني في أغسطس 2021، إذ يمتلك المدرب البالغ من العمر 53 عاماً خبرات كبيرة في الدوريات المختلفة بأميركا اللاتينية، بينما خاض تجربة واحدة في أوروبا بتوليه تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، إلى جانب تجربته الأبرز على مستوى المنتخبات بقيادته منتخب السعودية في بطولتي كأس العالم (روسيا 2018) وكأس آسيا (الإمارات 2019)، أما أبرز إنجازاته كانت قيادته منتخب تشيلي للفوز بلقب كوبا أميركا 2016 وفوزه بلقب الدوري التشيلي مع يونيفيرسيداد كاتوليكا في 2010.

ولم يحسم الوصل مستقبل المدرب البرازيلي هيلمان، خصوصاً أن عقده ممتد معه حتى نهاية الموسم المقبل، إذ تسعى الإدارة إلى الاستغناء بسبب عدم تحقيقه أي نتائج جيدة في الموسم الماضي، بخروجه من جميع البطولات المحلية وحلوله سادساً بدوري المحترفين، بينما تدعم بعض الأصوات في النادي استمرار هيلمان بداعي أنه لم يحصل على فرصته كاملة بوجود فريق متكامل يضم عناصر متميزة، خصوصاً بإصابة نجم الفريق فابيو ليما وتراجع مردود اللاعبين الأجانب. بيتزي غير مرتبط بأي فريق حالياً، وسبق له تدريب منتخب السعودية، وتجربة أوروبية وحيدة مع فالنسيا الإسباني.

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