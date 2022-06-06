«الأولمبي» يحدد مصيره «الآسيوي» اليوم أمام طاجيكستان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم مباراة مصيرية أمام منتخب طاجيكستان، ضمن الدور الأول عن المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة (أوزبكستان 2022) على استاد لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات. وبعد الخسارة في مباراته الأولى بنتيجة 2-1 أمام اليابان، بات الفوز - ولا شيء غيره - ضرورياً أمام طاجيكستان اليوم بالنسبة للمنتخب الأولمبي للحفاظ على فرصته في المرور إلى الدور المقبل، خصوصاً بعد فوز المنتخب السعودي على طاجيكستان في المباراة الأولى بخماسية ليتصدر المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع اليابان، ويتقدم «الأخضر» بفارق الأهداف، بينما «الأبيض» ثالثاً من دون نقاط، وطاجيكستان في المركز الأخير.

وأدى المنتخب تدريبه الأخير قبل المباراة بمعنويات مرتفعة من اللاعبين لتجاوز عقبة المنتخب الطاجيكي، وللحفاظ على الفرصة المتبقية لحجز بطاقة الدور المقبل، بانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأولى اليوم عن المجموعة الرابعة بين المتصدر السعودي ونظيره الياباني. وقام المنتخب صباح أول من أمس بعملية استشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة اليابان، فيما شهدت الفترة المسائية حصة تدريبية على ملعب جامعة طشقند، بمشاركة اللاعبين كافة.

وأغلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة الإسباني دينيس سيلفا ملف مباراة اليابان، وطالب اللاعبين بالتركيز على مباراة طاجيكستان التي تُعد في غاية الأهمية بالنسبة لـ«الأبيض»، والتي يجب حسم نتيجتها لإنعاش حظوظ المنتخب في مواصلة مشواره بالنهائيات القارية.

وقال مدرب المنتخب في تصريحات صحافية إنه فخور بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة اليابان، حيث ظهروا بقوة، ولم يخسروا إلا بصعوبة بالغة، بجانب أنهم أهدروا ركلة جزاء كان يمكن أن تفرض التعادل في المباراة.

وتابع: على الرغم من استقبالنا للهدف الأول في مرمانا، لكننا لم نستسلم وأدركنا التعادل بعد دقائق معدودة، ولو نجحنا في تسجيل ركلة الجزاء كان من الممكن أن تتغير نتيجة المباراة، ولكن كان للحظ كلمة الحسم. وأوضح: «إذا واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها، فإنني واثق بقدرتنا على حصد النقاط الست في المواجهتين المقبلتين».

وبات لزاماً على المنتخب تحقيق الفوز اليوم، بانتظار مباراته الفاصلة والختامية عن المجموعة الرابعة أمام المنتخب السعودي.

الأبيض في المركز الثالث من دون نقاط في المجموعة الرابعة، بينما تتصدر السعودية بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن اليابان الثانية، وطاجيكستان في المركز الرابع من دون نقاط.

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