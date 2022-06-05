زوارق أبوظبي تحرز لقب جولة الافتتاح لمونديال الفورمولا 1 بفرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية إنجاز فريق أبوظبي، بحصد لقب الجولة الإفتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 بفرنسا ومركز الوصيف، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى حكومة وشعب الإمارات.

جاء هذا الإهداء بعد تتويج أبطال الفريق بالمركزين الأول والثاني في الجولة التي أسدل الستار على السباق الرئيسي فيها مساء اليوم الأحد في مدينة ماكون الفرنسية .

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن إنجازات الفرق الإماراتية في الرياضات البحرية الدولية متواصلة، في ظل الدعم القوي والنهضة المباركة للرياضة في الإمارات، وما تشهده من تحفيز ودعم للأبطال للحلول دوما في المراكز الأولى، وعدم الرضا إلا بالرقم واحد في كل المشاركات والمنافسات البحرية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة : كنا نتمنى أن تكتمل الفرحة بتحقيق فريق الشارقة لإنجاز متقدم في المنافسة أيضا، والقادم أفضل لكل فرقنا الإماراتية في المشاركات البحرية العالمية.

وكان السباق الختامي للجولة قد شهد تحقيق زورق "أبوظبي 6 " بقيادة شون تورنتي للمركز الأول، في حين حل ثانيا زورق "أبوظبي 5 " بقيادة ثاني القمزي، وحل في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين.

وبدأ السباق بتصدر "زورق الشارقة 11" بقيادة سامي سيليو للمنافسة وانطلاق شون من المركز الثاني والقمزي ثالثا بحكم نتائج السرعة، وشهدت الدورة الـ 38 من المنافسة خروج "زورق الشارقة 11 " بعد تعرضه لموجة أدت لتعطل الزورق وابتعاده عن السباق ليتصدر شون المركز الأول، ويحافظ مع القمزي على الصدارة حتى الدورة الستين ونهاية أحداث وتفاصيل السباق.

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية لتحقيق هذا الإنجاز، مشيدا بالدعم الكبير والمتابعة الدائمة منه للفريق وحرصه المستمر على توفير كل مقومات النجاح والتميز للفريق الإماراتي.

وكان السباق قد انطلق في تمام الرابعة عصرا بتوقيت فرنسا بنظام العلم الأصفر، حيث لم يشهد السباق الإنطلاقة المعهودة للزوارق بحكم عامل الجو والرياح التي جعلت اللجنة تتخذ هذا القرار.

ويتصدر فريق أبوظبي حاليا الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة لزورق "أبوظبي 6 "بقيادة شون ويحل ثانيا ثاني القمزي على زورق "أبوظبي 5 " برصيد 15 نقطة وثالثا مورين الفرنسي برصيد 12 نقطة.

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