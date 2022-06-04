زوارق الإمارات أول المنطلقين في مونديال "الفورمولا 1" بفرنسا

المصدر: الامارات اليوم

حلق زورق الشارقة 11 بقيادة الفنلندي سامي سيليو لقب الزمن الأفضل من خلال سباق السرعة والذي أقيم ضمن منافسات اليوم السبت في أجندة الجولة الإفتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعد أن حقق زمنا وقدره 32,02 ثانية في مسار السباق.

وحل ثانيا زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي والذي أحرز زمن وقدره 32,31 ثانية، وحل في المركز الثالث زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي بزمن وقدره 32,55 ثانية، ولتكون انطلاقة المراكز الثلاثة الأولى إماراتية في السباق الرئيس والذي ينطلق الأحد.

وكان الحدث الأبرز من خلال التصفيات انقلاب زورق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن، والذي كان أحد المتأهلين الستة للتصفيات الثالثة والنهائية. وشهدت تصفيات السرعة تراجع مركز حامل لقب البطولة السويدي جوناس آندرسون والذي حل في المركز السابع لكي يخرج في ثاني تصفيات سباق أفضل زمن.

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