نيويورك - رويترز

رغم الرسوم التي تجاوزت نصف مليار دولار، أثار الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» استياء مصرفيين ومحامين في «وول ستريت»، بسبب القيود غير المعتادة، والجدول الزمني المضغوط، والتغييرات المتكررة التي رافقت العملية، في ثاني طرح تكنولوجي ضخم هذا العام يفرض شروطاً استثنائية على البنوك، بعد طرح «سبيس إكس»، في يونيو الماضي.

وشملت أبرز التحديات تأخر تبادل التوقعات المالية، والموافقات المتعجلة على المستندات، والقيود المفروضة على فرق العمل، إلى جانب مخاوف تسريب المعلومات، وطلبت «أنثروبيك» من الجهات الـ22 المشاركة في تغطية الطرح ألا يزيد عدد المصرفيين العاملين على الصفقة في كل جهة على أربعة، مع اشتراط أن يكونوا من كبار الموظفين.

وتعكس هذه الشروط تحولاً في ميزان القوى بين شركات التكنولوجيا وبنوك «وول ستريت»، في ظل الطلب القوي على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يمنح الشركات الكبرى نفوذاً أكبر لفرض شروطها على عمليات الإدراج.

وقال الأستاذ الفخري في جامعة فلوريدا الباحث في الطروحات العامة الأولية، جاي ريتر، إن هذه الشركات تمتلك قوة سوقية تسمح لها بإبلاغ متعهدي التغطية بأن الأمور لن تسير كالمعتاد. وأضاف أن «سبيس إكس» و«أنثروبيك» تفاوضتا أيضاً على عدم دفع عمولات مقابل الأسهم الإضافية المبيعة عبر خيار التخصيص الإضافي «غرين شو».

ولم يقتصر الأمر على تنظيم فرق العمل، إذ طلبت «أنثروبيك» من بعض كبار مسؤولي البنوك توقيع مستندات تمنع أعضاء أساسيين في فرق الصفقة من التعامل مع شركات منافسة، بينها «أوبن إيه آي» و«Cursor» و«ديب سيك» و«هاجينغ فيس»، لمدة ستة أشهر بعد الإدراج.

وقال مصرفيون ومحامون إن فرض قيود حصرية بهذا الاتساع أمر نادر في الطروحات العامة الأولية، خصوصاً عندما تشمل موظفين أفراداً، بينما أشار مصرفي رفض التوقيع إلى صعوبة العثور على أشخاص يمكنهم الالتزام بعدم التعامل مع شركات منافسة تسعى إلى الإدراج.

وفي إطار تشديد إجراءات السرية، استخدمت الشركة منصة «نت رود شو» لتبادل المستندات بدلاً من ملفات «بي دي إف» المعتادة. وتتيح المنصة تتبع هوية المطلعين والصفحات التي شاهدوها، كما تضمنت الملفات علامات مائية بأسماء المصرفيين.

وزادت ضغوط العمل في الساعات الأخيرة قبل تقديم نشرة الطرح المحدثة، إذ أُرسلت النسخة الصحيحة من نموذج «إس-1 إيه» عبر المنصة نحو الثانية صباحاً بتوقيت نيويورك، ومُنحت البنوك بضع ساعات للموافقة عليها قبل تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ورغم الطلب القوي على أسهم الشركتين، تراجع سهم «سبيس إكس» لاحقاً دون سعر الطرح البالغ 135 دولاراً، بينما أغلق سهم «أنثروبيك» منخفضاً 8.5% يوم الجمعة، بعد ارتفاعه 17% في أول أيام التداول.