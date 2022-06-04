إطلالة إماراتية أولى جميلة من "نافذة" السلة الآسيوية

المصدر: جوني جبور- دبي

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، انتصاراً مستحقاً على نظيره العماني بفارق تسعة نقاط وبنتيجة "74-65"، في المباراة التي جمعتهما أمس في الدوحة، في افتتاح النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى "كأس آسيا 2025".

وعرف لاعبو "الأبيض" كيفية ضمان الفوز بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع "24-14 و18-14 و20-16"، فيما أكتفى المنتخب العماني بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع "21-12".

وتألق للمنتخب لاعب الارتكاز قيس عمر، بنيله لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة، كما تألق لـ "الأبيض" محمد عبداللطيف بتسجيله 18 نقطة

ويختتم المنتخب الوطني في السابعة مساء اليوم السبت مبارياته في النافذة الأولى، بلقاء صاحب الضيافة المنتخب القطري، في مباراة ستحدد هوية متصدر المجموعة، بعد أن فاز العنابي القطري في مباراته الافتتاحية الخميس الماضي على شقيقه منتخب سلطنة عمان بنتيجة "73-62".

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