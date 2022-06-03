الأبيض الأولمبي" يدشن كأس آسيا بالخسارة من اليابان

المصدر: منصور السندي - دبي

خسر منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف اليوم، في مستهل كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تقام في ضيافة أوزبكستان. وضمن المجموعة الرابعة على استاد باختاكور في طشقند. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل أهداف المباراة الثلاثة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف السبق عن طريق سوزوكي "61"، وعادل لمنتخب الإمارات ياسر البلوشي بعد دقيقتين فقط، قبل أن يضيف ماو هوسويا الهدف الثاني لليابان "76" من راسية. وكان عبدالله إدريس أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني لصالح الأبيض.

وسيخوض منتخب الامارات الاولمبي مباراته المقبلة أمام طاجيكستان يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية، ويختتم الدور الأول أمام السعودية.

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