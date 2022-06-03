الشارقة يجدّد عقود 5 لاعبين مواطنين.. بينهم الحارس درويش محمد

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة، تجديد عقود خمسة لاعبين مواطنين في الفريق الأول، على أن يلتحق بهم لاعبون آخرون خلال الأيام القادمة. وتحرص إدارة النادي على رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل الفريق، بحيث يعتمد على العناصر الواعدة التي أثبتت وجودها بقوة في الفترة الماضية.

وجدد النادي عقد الحارس درويش محمد «26 عاماً» ثلاثة مواسم إضافية حتى 2025، بعدما قدم مستوى فنياً متطوراً عقب مشاركته أساسياً، بعد غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني بداعي الإصابة التي خضع على إثرها، أخيراً، لعملية في الرباط الصليبي.

وجدد الشارقة كذلك عقد اللاعب الصاعد عبدالله الحمادي «21 عاماً» لموسمين قادمين حتى 2024، بعدما ظهر بصورة متميزة تدل على أن اللاعب ينتظره مستقبل كروي مميز في المرحلة القادمة. وكذلك تم التجديد للمدافع سالم سلطان «29 عاماً» لثلاثة مواسم حتى 2025، إذ يعتبر من اللاعبين المميزين، وتم اختياره أخيراً للانضمام لصفوف المنتخب الوطني في أعقاب الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وشمل التجديد كذلك علي الظنحاني «30 عاماً» لموسمين قادمين حتى 2024، ويعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الأول، وأيضاً المدافع الحسن صالح «30 عاماً» لموسمين إضافيين حتى 2024. ويسعى الفريق إلى دخول الموسم الجديد 2022- 2023 بطموحات كبيرة، بعدما حل وصيفاً للعين بطل بطولة دوري أدنوك للمحترفين. وكان فريق الشارقة ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي، منذ تولي المدرب الروماني كوزمين المهمة، حيث تحسنت نتائجه بشكل واضح، وصولاً إلى وصافة الدوري.

اللاعبون الـ 5:

• الحارس درويش محمد «26 عاماً» لثلاثة مواسم إضافية حتى 2025.

• اللاعب الصاعد عبدالله الحمادي «21 عاماً» لموسمين قادمين حتى 2024.

• المدافع سالم سلطان «29 عاماً» لثلاثة مواسم حتى 2025.

• علي الظنحاني «30 عاماً» لموسمين قادمين حتى 2024.

• المدافع الحسن صالح «30 عاماً» لموسمين إضافيين حتى 2024.

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