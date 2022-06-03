محمد بن سلطان: ثقتنا بلا حدود في الفرق الإماراتية بمونديال الفورمولا1

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يدخل اليوم فريقا أبوظبي والشارقة للزوارق السريعة أجواء تحدي الجولة الافتتاحية لمونديال زوارق الفورمولا1 في مدينة ماكون الفرنسية، حيث تنطلق اليوم الجولة مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي لكل الفرق المشاركة. ومن المقرر أن ينطلق سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة يوم غد والذي سيحدد مراكز الزوارق في انطلاقة السباق الرئيس للجولة والذي سينطلق بعد غد ليكون ختام الجولة الافتتاحية من البطولة.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية التحية والمؤازرة إلى الفرق الإماراتية المشاركة، وأكد «ثقتنا بلا حدود في الفرق الإماراتية لتحقيق إنجاز بمونديال الفورمولا1». وشدد على أن مشاركة فريق أبوظبي هي طموح جديد من أجل الظفر بالألقاب وتحقيق الفوز عبر البطولات العالمية والمحطات المختلفة التي يشارك من خلالها، وقال الشيخ محمد بن سلطان: «ننتظر من مشاركة فريق أبوظبي للزوارق السريعة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 تحقيق المنصات والمراكز الأولى كما تعودنا من الفريق دوماً، وأن يعود بإنجازات حافلة وقوية لتكون استمراراً للصفحات المضيئة التي يكتبها الفريق في سجل إنجازات الرياضة البحرية للإمارات».

ويسعى فريق أبوظبي عبر جولة الافتتاح إلى تحقيق المراكز الأولى عبر زوارقه بقيادة المخضرم ثاني القمزي وشون تورنتي وزيادة رصيد الفريق من الألقاب لاسيما أنه قد حقق لقب البطولة سبع مرات منذ 1997 بالإضافة للدور الكبير الذي قام به الثنائي معاً في البطولة منذ 2018 حتى اللحظة عبر منافسات أقوى بطولات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وكانت مياه نهر ماكون قد استضافت قبل سنوات وفي 2018 بالتحديد منافسات إحدى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي شهدت إحراز راشد القمزي وقتها المركز الثاني والوصافة في هذه الجولة، ولكي تسجل هذا الأسبوع أولى استضافاتها لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 وسط طموح وتحديات 17 زورقاً مشاركاً في هذه الجولة. يذكر أن بعثة فريق الشارقة تضم أحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية والمتسابق سامي سيليو الفلندي، والمتسابق فرديناند الهولندي والمتسابق الاحتياطي مانع المرزوقي.

فريق أبوظبي سبق له التتويج مرات عدة في بطولة العالم للزوارق السريعة.

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