«أبوظبي للزوارق السريعة» يدخل أجواء بطولة العالم بفرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة ماكون الفرنسية، صباح اليوم، في طريقها للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، المقرر أن تنطلق في الثالث من الشهر الجاري. وتضم البعثة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيساً للبعثة، والمتسابقين الرئيسين ثاني القمزي وشون تورنتي، إضافة إلى حضور المتسابق الاحتياطي راشد القمزي وراديو مان الفريق ناصر الظاهري وجمعة القبيسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news