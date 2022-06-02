6 عوامل مقارنة بين منتخبي الإمارات وأستراليا قبل المواجهة المصيرية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وصلت استعدادات المنتخب الوطني الإماراتي ونظيره الأسترالي لمرحلة متقدمة قبل موعد المواجهة المصيرية التي ستجمع ما بينهما الثلاثاء المقبل، ضمن الملحق الآسيوي للصعود لمواجهة بيرو في اللقاء المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في وقت تتشابه فيه التحضيرات الخاصة بالمنتخبين في أكثر من عامل، أبرزها أن المنتخبين سيقيمان معسكراً تحضيرياً في العاصمة القطرية الدوحة، يستمر حتى موعد المواجهة، وفي حين أن «الأبيض» واجه غامبيا ودياً، فإن «الكنغارو» واجه الأردن تحضيرياً.

وفي المقابل، تختلف التحضيرات في أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أعلن قائمته مبكراً، وشهدت استدعاء لاعبين لأول مرة على غرار عمر عبدالرحمن (عموري)، بينما اعتمد الأسترالي غراهام أرنولد على الأسماء المعتادة، كما أن المنتخب الوطني الإماراتي انطلقت تحضيراته منذ 24 مايو، وفي المقابل، بدأت أستراليا استعدادها يوم الأحد الماضي 29 مايو.

للإطلاع على عوامل المقارنة الـ6 بين منتخبي الإمارات وأستراليا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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