خالد عيسى: مستعد للتضحية بألقابي الـ 14 مقابل تأهل المنتخب لمونديال 2022

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني وفريق العين، خالد عيسى، الملقب بـ«جبل حفيت»، استعداده للتضحية بكل ما لديه من ألقاب وعددها 14، التي حصل عليها خلال مسيرته الرياضية مع العين والجزيرة «على حد تعبيره»، مقابل تأهل «الأبيض» لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، مؤكداً أن الظهور في المعترك العالمي هو «حلم وطن»، وأن جميع لاعبي المنتخب الوطني يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وأنهم يأملون أن ينجحوا في صنع السعادة مجدداً، على غرار الفرحة التي غمرت الجميع عقب الفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال والحصول على بطاقة الملحق.

وقال خالد عيسى لـ«الإمارات اليوم» إنه حقق خلال مسيرته مع العين والجزيرة 14 لقباً جماعياً، وإنه يقبل بأن تحذف من تاريخه بالكامل، مقابل أن يتأهل المنتخب الوطني للمونديال، مؤكداً: «خذوا كل بطولاتي وامنحوني المشاركة في كأس العالم فقط»، وأضاف: «أنا مستعد للتضحية بكل الألقاب التي حصلت عليها مقابل مشاركة الإمارات في المونديال».

وتنتظر المنتخب الوطني مواجهة مصيرية حينما يواجه منافسه الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمواجهة منتخب بيرو يوم 13 الجاري لحساب الملحق العالمي للصعود لنهائيات كأس العالم المزمعة إقامتها في شهر نوفمبر من العام الحالي.

ووصف خالد عيسى الذي يوجد حالياً ضمن معسكر «الأبيض» في الدوحة استعداداً لمواجهة أستراليا بالمبشرة، وقال: «هناك حالة من التفاؤل وسط الجميع في المعسكر، اللاعبون يدركون حجم التحدي، نحن أمام (حلم وطن) نريد أن نحققه، الكل يشعر بهذه المسؤولية، نتمنى أن ننجح في مسعانا نحو التأهل للمونديال، ندعو أن يوفقنا الله في تحقيق ما نريده، كما وفقنا في مباراة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من التصفيات».

ويمر خالد عيسى بحالة من السعادة بعد أن أسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه بثنائية «دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة»، إذ إنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين من أصل 24 مباراة كان أساسياً في جميعها، كما أن تصدياته لعبت دوراً حاسماً في خروج «الزعيم» بالنقاط الثلاث في أكثر من مباراة مصيرية.

وحول الحصاد الناجح لفريقه في الموسم الحالي تحقيق الثنائية، أعرب الحارس الدولي على سعادتهم الكبيرة بتحقيق لقبي الدوري والكأس، مشيراً إلى أن جميع مباريات «الزعيم» كانت صعبة، مضيفاً: «كل المواجهات كانت صعبة، لكن يمكن القول إن أكثر فريق كان مرهقاً هو العروبة، هو فريق صعب، والدليل أنه تسبب في فقداننا 4 نقاط، بالتعادل في مباراتي الذهاب والإياب، بالتأكيد هو الفريق الصعب».

وأكمل خالد عيسى خلال منتصف الموسم الحالي، وتحديداً يوم الخامس من فبراير الماضي 300 مباراة بقميص فريق العين الذي كان قد انتقل لصفوفه في موسم 2013-2014، قادماً من نادي الجزيرة، وقال الحارس الأساسي للفريق: «لدي طموح بأن أصل للمباراة رقم 500 أو 600 بقميص الفريق، كما أطمح لتحقيق المزيد من الألقاب».

• ندعو الله أن يوفقنا كما وفقنا في مباراة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من التصفيات.

محطات في مسيرة «جبل حفيت» مع فريق العين

- الدوري ثلاث مرات 2014-2015، 2017-2018 و2021-2022.

- كأس رئيس الدولة مرتين 2013-2014، 2017-2018.

- كأس السوبر مرة واحدة 2015-2016.

- كأس رابطة المحترفين 2021-2022.

- السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة 2015-2016.

- فضية دوري أبطال آسيا 2016.

- فضية كأس العالم للأندية 2018.

تشكيلة الموسم من اختيار خالد عيسى

- المدرب: خالد عيسى.

- طريقة اللعب: 4-5-1.

- الحارس: محمد الشامسي.

- سعيد جمعة – دانيلو أربوليدا - كوامي كويدو - إريك جورجينس

بندر الأحبابي - ماجد حسن - محمد عباس - عبدالله رمضان – كايو لوكاس – علي مبخوت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news