أبوظبي تستضيف "السوبر الأرجنتيني" لأربع سنوات ومعسكر "التانغو" قبل مونديال 2022

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، دعما لخطط تعزيز شراكات إمارة أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتدادا لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على دعم استضافة الأحداث التاريخية لكرة القدم الأرجنتينية في أبوظبي، لاسيما بعد النجاحات الجماهيرية الكبيرة التي حققتها البطولات الكروية وتفاعل جماهير الكرة اللاتينية بأبوظبي.

وتأتي اتفاقية الشراكة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لرفد العاصمة أبوظبي بمزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى في ظل التواصل المباشر والعمل المشترك مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الذي أثمر عن اتفاقية طويلة الأمد، يتضمن بموجبها استضافة أبوظبي لمعسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لمونديال قطر 2022، وبرنامجه الذي يتضمن مجموعة مهمة من المباريات الودية في نوفمبر 2022.

كما ستشهد أبوظبي استضافة نهائيات كأس السوبر الأرجنتيني لمدة أربع سنوات متتالية ابتداءً من يناير 2023 حتى عام 2026. ما يعكس شعبية الكرة الأرجنتينية في المنطقة وحضورها الجماهيري الكبير الذي يرغب بمشاهدة ومساندة الفرق الأرجنتينية من عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، وبموجب الاتفاقية بات الاتحاد الارجنتيني أول اتحاد في أمريكا الجنوبية يبرم شراكة بهذه القيمة والمكانة، الأمر الذي له الأثر الكبير على شراكة الكرة الأرجنتينية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني:"سعداء جدًا للإعلان عن هذه الاتفاقية الاستراتيجية والتاريخية لمؤسستنا ضمن خططنا التطويرية، كما يمثل نقل كأس السوبر الأرجنتيني إلى وجهة مثل أبوظبي خطوة مهمة ذات مغزى كبير"، مضيفا: "ستعطي هذه الاتفاقية قدرًا أكبر من الظهور العالمي وخلق فرص تجارية جديدة للأندية ورابطتنا، مرحبا بمجلس أبوظبي الرياضي كشريك جديد للاتحاد الأرجنتيني، وسنشارك معا شغف كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وسنعمل لترك بصمة قوية في أبوظبي".

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والتي تأتي ضمن أولوياتنا لتعزيز شراكتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية لصناعة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تساهم في تعزيز ريادة أبوظبي في المشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال.

مضيفا: "المنتخب الأرجنتيني من المنتخبات العالمية العريقة التي أنجبت أساطير كروية مثل مارادونا وميسي ونخبة من النجوم الآخرين، كما يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ونحرص من خلال هذه الشراكة لتقديم فرص مميزة لجماهير الأرجنتين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط لمتابعة تحضيراتهم للمونديال عن قرب ومشاهدة نجومهم المفضلين ، لاسيما وأن المنتخب الأرجنتيني ( بطل كوبا أمريكا 2021 ) أحد المنتخبات المرشحة للقب المونديالي، معربا عن سروره بهذه الشراكة التي ستشهد استضافة كأس السوبر الارجنتيني على مدار 4 سنوات، ويسعدنا الترحيب بكافة الجماهير الأرجنتينية في الإمارات وأبوظبي والتعرف عن قرب على ثقافة وحضارة الدولة ودورها الريادي في تعزيز التقارب والتواصل بين شعوب العالم بلغة السلام والتسامح والمحبة.

في المقابل عقد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي اجتماعا مثمرا في لندن لوضع أجندة وخارطة طريق للعمل بمراحل وبرامج الاتفاقية خلال المرحلة القادمة.

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