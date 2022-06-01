50 ميدالية حصيلة مشاركة الإمارات بـ «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

أسدل الستار على مشاركة وفد الإمارات الرياضي في الدورة الثالثة من الألعاب الخليجية التي استضافتها الكويت بمشاركة أكثر من 1700 من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 16 رياضة فردية وجماعية، أقيمت مسابقاتها الـ111 في 12 موقعاً خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو الماضي.

وأنهت الإمارات الدورة في المركز الثالث برصيد 50 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية، واستمرت الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 88 ميدالية بواقع 32 ذهبية و25 فضية و31 ميدالية برونزية، وجاءت البحرين في المركز الثاني بإجمالي 62 ميدالية منها 20 ذهبية و21 ميدالية فضية و21 برونزية وحلت قطر في المركز الرابع بإجمالي 50 ميدالية بواقع 15 ذهبية و20 فضية و15 برونزية، تلتها السعودية في المركز الخامس بإجمالي 59 ميدالية بواقع 12 ميدالية ذهبية، و19 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية فيما احتلت عُمان بالمركز السادس برصيد 33 ميدالية بواقع 12 ذهبية وخمس فضيات، وست ميداليات برونزية.

وحصد المنتخب الوطني للمبارزة ثلاث ميداليات برونزية في مسك ختام دورة الألعاب الرياضية الخليجية عبر مسابقات الفرق للرجال في منافسات «الفلوريه» و«السابر» و«الإيبيه»، ليرفع منتخب المبارزة حصيلة الميداليات في مشاركته الخليجية إلى أربع ميداليات.

وجاء تتويج منتخب المبارزة بالميدالية البرونزية في مسابقة سلاح الـ«الفلوريه» لفرق الرجال، بعدما نجح الفريق المكون من حمد الجلاف وخليفة الكعبي وشهاب الجعبي وفارس البلوشي، في تخطي المنتخب السعودي في ربع النهائي بنتيجة 45-34، مما قاده الى التأهل لمواجهة نصف النهائي أمام الكويت التي خسرها بنتيجة 18-45 ليتقاسم الميدالية البرونزية مع المنتخب البحريني، فيما توج بالميدالية الذهبية المنتخب القطري وأحرز الميدالية الفضية المنتخب الكويتي.

وفي مسابقة سلاح «السابر» للفرق، حصد منتخب المبارزة الميدالية البرونزية عبر الفريق المكون من خليفة العبري وحامد المازمي وخالد مبارك، بعد مواجهة المنتخب السعودي في نصف النهائي التي خسرها منتخبنا بنتيجة 27-45 لصالح الأخضر السعودي.

وحقق منتخبنا المركز الثالث في مسابقة سلاح «الإيبيه» للرجال عبر الفريق المكون من سيف أحمد وخليفة الزرعوني ومحمد المازمي وعبدالله الحمادي بعد مواجهة قوية جمعته مع منتخب الكويت في نصف النهائي التي حسمها الأخير ضد منتخبنا بنتيجة 45-38، وتوّج المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية وأحرز الميدالية الفضية المنتخب الكويتي.

وأضاف كل من سليمان الملا وأحمد سالم باصليب لاعبي منتخب الكاراتيه الميداليتين البرونزيتين في مسابقة الكوميتيه لوزني فوق 84 كغ، وتحت67 كغ على الترتيب، حيث خسر الأول أمام اللاعب الكويتي محمد الميجادي في نصف النهائي ليحصد برونزية المسابقة، فيما تمكن الثاني من الفوز بنتيجة 8-0 على نظيره العُماني بسام المحيربي.

«الكاراتيه» تضيف برونزيتين بمسابقة الكوميتيه.

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