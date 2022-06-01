«فلاي دبي» تفتح باب الحجز لرحلات «يوم المباراة» في المونديال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فلاي دبي» أن رحلات يوم المباراة بين دبي والدوحة والخاصة ببطولة كأس العالم (قطر 2022) متاحة الآن للحجز على موقعها الإلكتروني، وستوفر الناقلة رحلات يوم المباراة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الوطنية الشريكة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، كما توفر لمشجعي كرة القدم خيارات سفر مريحة لمشاهدة المونديال الذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وقال بيان صحافي: «طوال مدة البطولة، ستوفر فلاي دبي ما يصل إلى 30 رحلة ذهاب وعودة يومياً بين دبي والدوحة، ما يوفر أقصى قدر من الراحة للركاب عند اختيار رحلاتهم، وستسمح هذه الرحلات لحاملي تذاكر المباريات بالتنقل بحرية من دبي والاستمتاع بأجواء كرة قدم في الدوحة والعودة إلى دبي باليوم نفسه».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: «يسعدنا أن نتشارك مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الوطنية الشريكة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل السفر خلال البطولة التي تستضيفها قطر، ومعاً سنقدم لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم الفرصة لتجربة كرم الضيافة والثقافة الغنية لمنطقتنا أثناء استكشافهم للبلدين، يشرفنا أن ندخل في هذه الشراكة التي ستمكن المزيد من الناس من السفر بين دبي والدوحة للمشاركة في حبهم لكرة القدم حيث تقام البطولة لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط».

وذكر البيان الصحافي: «ستتوفر الرحلات ذهاباً وإياباً ابتداء من 258 دولاراً على الدرجة السياحية و998 دولاراً في درجة الأعمال، لضمان تجربة سفر سلسة، تشمل هذه الأسعار حقيبة يد ووجبة خفيفة على متن الطائرة وخدمة التنقل المجانية بين المطار والملاعب في الدوحة، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح المسافرون باختيار الرحلة التي تصل إلى الدوحة قبل أربع ساعات على الأقل من موعد انطلاق المباراة والتسجيل للحصول على بطاقة «هيا» الخاصة بهم (بطاقة المشجع) قبل رحلتهم حيث سيكون ذلك مطلوباً للسفر لجميع «رحلات يوم المباراة» لدخول قطر».

ستعمل رحلات يوم المباراة من مطار آل مكتوم (دبي وورلد سنترال) وستكون متاحة حصرياً لحاملي تذاكر المباراة، وسيتم تشغيل هذه الرحلات بطائرات فلاي دبي من طراز بوينغ 737 ماكس، ما يوفر للركاب راحة أكبر على متن الطائرة.

وبالنسبة للمسافرين الذين لا يحملون تذاكر يوم المباراة، ستستمر رحلات فلاي دبي المجدولة بين مطار دبي الدولي ومطار حمد الدولي في العمل خلال هذه الفترة وفقاً لمواعيدها المعتادة.

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