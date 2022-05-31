«الشارقة ماسترز» تضع «الفتي الذهبي» ضمن أفضل 30 لاعباً في العالم

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

قفز لاعب المنتخب الإماراتي ونادي الشارقة للشطرنج سالم عبدالرحمن، ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً على مستوى العالم، وهو أفضل مركز يصل إليه اللاعب المُلقب بـ«الفتي الذهبي» خلال مشواره الاحترافي مع عالم الأذكياء.

وحصل سالم عبدالرحمن على 18 نقطة، خلال مشاركته في بطولة الشارقة ماسترز، والتي أختتمت أول من أمس، وأقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، تنافسوا على جوائز مالية بلغت 60 ألف دولار، ليتخطى تصنيفه الدولي حاجز 2700 نقطة.

وكان «الفتي الذهبي» قد حل في المركز الثاني في البطولة، متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك عبدالستاروف الذي تُوج باللقب بسبع نقاط بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الهندي الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا، ونال اللقب بفضل أفضلية كسر التعادل مع بطل الإمارات.

وكان سالم قد حقق فوزاً صعباً في الجولة الأخيرة ضد منافسه الروماني الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوغدان، لكنه لم يكن كافياً أمامه ليُتوج بالبطولة.

وجاء رابعاً بالرصيد نفسه من النقاط (6.5) الأستاذ الدولي الكبير الأرميني هايك مارتوريسيان، الذي حقق فوزاً ثميناً في جولته الأخيرة على التركي الأستاذ الدولي الكبير أيمري جان، وحل بالمركز الخامس الأستاذ الدولي الكبير الروماني دانييل بوغدان.

وشهد ختام البطولة وتكريم الفائزين الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي ديفوركوفيتش، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ورئيس الاتحاد الإفريقي، لويس نيكوبي، ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط، ماكرو بولس.

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