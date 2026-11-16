تطابُق فحص تحديد الهوية مع والدته يؤكد وفاة راشد الدرمكي في حادث الفجيرة

كان الشاب الإماراتي، راشد موسى عبدالله الدرمكي، في طريق عودته إلى منزله، بعدما تناول العشاء مع شقيقه (عمر)، وأوصله إلى سكنه في إمارة الشارقة، قبل أن يتوفى في حادث الفجيرة الأليم، الذي أودى بحياة 14 شخصاً وأصاب 30 آخرين، فيما ظلت أسرته تبحث عنه بين المستشفيات وأسماء المتوفين، حتى تأكدت هويته عصر الجمعة الماضية، بعد إجراء فحوص تحديد الهوية، وووري جثمانه الثرى عقب صلاة العشاء.

وكان الدرمكي أحد أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وطالب ماجستير علوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، قد أمّ أستاذه وزملاءه في صلاة المغرب قبل ساعات من الحادث، فيما روى عمه وأستاذه الجامعي لـ«الإمارات اليوم» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته، وما عرف عنه من طموح علمي وحسن خلق وحرص على الدراسة والعمل.

وقال عم الشاب الراحل، فهد عبدالله الدرمكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن (راشد) كان شاباً طموحاً، محباً للعلم والدراسة، وهادئ الطباع، يتمتع بأخلاق رفيعة، ويحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بكل ما هو إيجابي، مشيراً إلى أن شغفه بالتعلم رافقه منذ سنوات دراسته الأولى، واستمر معه حتى التحاقه ببرنامج الماجستير.

وأوضح أن (راشد) كان من المفترض أن يعود إلى المنزل قرابة الساعة التاسعة مساءً، وعندما تأخر عن موعده المعتاد، اعتقد أفراد أسرته أنه ربما يكون برفقة شقيقه (عمر)، الذي يدرس بالجامعة الأميركية في الشارقة وسيبيت عنده.

وأضاف أن (راشد) كان قد تناول العشاء مع شقيقه، ثم أوصله إلى سكنه الجامعي، قبل أن يغادر عائداً إلى المنزل، إلا أنه توفي في الحادث أثناء رحلة العودة.

وأشار إلى أن الأسرة تلقت الخبر عصر اليوم التالي لوقوع الحادث، بعدما تواصلت الشرطة مع شقيقه للاستفسار عن صاحب المركبة، حيث تبين أن (راشد) كان من بين الأشخاص الذين تعرضوا للحادث.

وقال: «كان الخبر صدمة وفاجعة كبيرة للعائلة، وكان شقيقه (عمر) من أكثر أفراد الأسرة تأثراً بالخبر، فقد كان يعتقد أن (راشد) سيعود إلى المنزل بصورة طبيعية».

وأضاف فهد الدرمكي أن الأسرة توجهت إلى الفجيرة فور علمها بالحادث، وبدأت رحلة البحث عن (راشد) بين المستشفيات، إلا أن اسمه لم يكن مدرجاً ضمن أسماء المتوفين الذين جرى التعرف إلى هوياتهم في البداية، ما دفع الأسرة إلى انتظار نتائج الفحوص اللازمة لتحديد هويته.

وأوضح أن الجهات المختصة أخذت عينة من شقيقته لإجراء فحص تحديد الهوية، وبلغت نسبة المطابقة التي أُبلغت بها الأسرة 50%، قبل أن تؤخذ عينة أخرى من والدته، وجاءت نتيجتها مؤكدة لهويته، وفق ما أوضحته الأسرة.

وتابع أن تأكيد هوية (راشد) جاء عصر الجمعة الماضية، بعد ساعات من القلق والترقب، فيما استمرت إجراءات تسلم الجثمان حتى جرى تشييع جثمانه والصلاة عليه بعد صلاة العشاء من اليوم ذاته.

وأكد أن (راشد) كان معروفاً بين أفراد أسرته وأقاربه بهدوئه وحسن تعامله مع الآخرين، قائلاً «كان إنساناً خلوقاً، يحب الخير، وما عرفنا عنه في حياته أنه آذى أحداً، وكان دائماً مشغولاً بدراسته وعمله وتطوير نفسه».

واستذكر عم الراحل جانباً من شغف (راشد) بالتعليم، مشيراً إلى أنه خلال فترة جائحة «كورونا»، ومع تطبيق نظام التعليم عن بُعد، كان يفضل الدراسة الحضورية، ويطلب السماح له بالانتظام في المحاضرات داخل الجامعة، لاقتناعه بأن الحضور المباشر يساعده على التعلم بصورة أفضل.

وأوضح أن الجامعة كانت تبين له أن نظام الدراسة عن بُعد يأتي التزاماً بالإجراءات الرسمية المعمول بها آنذاك، إلا أن إصراره على الحضور كان يعكس مدى تعلقه بالدراسة، وحرصه على الاستفادة من وقته في التعلم.

وأضاف أن (راشد) كان يوازن بين اهتمامه بدراسته وعمله وممارسة الرياضة، ويحرص على الاستفادة من الفرص العلمية المتاحة له، حتى التحق ببرنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة مع بداية العام الدراسي الجاري.

وفي تفاصيل آخر لقاء جمعه بالطالب الراحل، قال أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة الشارقة مدير الشؤون الأكاديمية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، الدكتور مشهور الوردات، إن (راشد) كان من الطلبة الذين يلفتون الانتباه بحسن أخلاقهم والتزامهم الدراسي، مشيراً إلى أنه أمّ أستاذه وزملاءه في صلاة المغرب، مساء الأربعاء الماضي، قبل ساعات من وقوع الحادث.

وأوضح أن محاضرات الماجستير تبدأ عادة عند الساعة الخامسة مساءً، وتنتهي في السابعة والنصف، وتتخللها استراحة لأداء صلاة المغرب، ونظراً لبعد المسجد عن قاعات الدراسة، اعتاد أداء الصلاة مع طلبته، وتقديم أحدهم لإمامة المجموعة.

وأضاف: «(راشد) أمّنا في صلاة المغرب أكثر من مرة، وكان، ما شاء الله، يحفظ أجزاءً من القرآن الكريم، ويتمتع بصوت ندي وجميل في التلاوة، وكان يتحفنا بصوته أثناء الصلاة، وفي آخر صلاة جمعتنا كان هو الإمام، وتلا آيات من أواخر سورة المزمل».

وأشار إلى أن تلك الصلاة بقيت حاضرة في ذاكرته بعد تلقي خبر الوفاة، خصوصاً أن (راشد) عاد بعدها مع زملائه لاستكمال المحاضرة بصورة طبيعية.

وأكد الوردات أن (راشد) كان طالباً متميزاً في سلوكه والتزامه ومتابعته الدراسة، لافتاً إلى أنه جمع بين حسن الخلق والجدية في التعلم والحرص على إنجاز الواجبات العلمية، رغم ارتباطاته المهنية.

وقال «كان (راشد) قمة في الأخلاق والأدب والالتزام، وطالباً متميزاً جداً في سلوكه واهتمامه بدراسته وعمله، وكان يلفت انتباهي بمدى متابعته المهام الدراسية، وحرصه على تنفيذ المطلوب منه».

وأوضح أن طبيعة بعض الواجبات في مساق الفيزياء الفلكية تتطلب من الطلبة الاستيقاظ قبل الفجر لرصد القمر والأجرام السماوية وتصويرها، وإرسال الصور والنتائج عبر تطبيق «واتس أب»، مشيراً إلى أن (راشد) كان من أوائل الطلبة الذين ينجزون تلك المهام.

وأضاف «بعض التكليفات تتطلب من الطالب الاستيقاظ في ساعات مبكرة جداً، قبل الفجر، لتصوير القمر والأجرام السماوية، وكان (راشد) من أوائل من يرسلون لي الصور المطلوبة، كما كان يبادر إلى تنفيذ التكليفات المرتبطة بالتطبيقات الفلكية، وهذا يعكس اهتمامه بالدراسة وحرصه على التعلم».

وأشار إلى أنه رغم قصر الفترة التي قضاها (راشد) في برنامج الماجستير، فإن التزامه بمواعيد المحاضرات، ومتابعته المستمرة للواجبات جعلاه من الطلبة الذين تركوا انطباعاً طيباً لديه.

وعن اللحظات التي علم فيها بوفاة طالبه، أوضح الوردات أن أحد زملاء (راشد) في المساق الجامعي أبلغه بخبر الحادث، مشيراً إلى أنه تابع أسماء المتوفين التي جرى تداولها في البداية، ولم يكن اسم (راشد) من بينها، قبل أن يفاجأ لاحقاً بتأكيد وفاته.

وقال: «عندما سمعنا بخبر الحادث ترحمنا على المتوفين، ودعونا للمصابين بالشفاء، لكن وقع الخبر كان صعباً جداً عندما علمت أن (راشد) من بين المتوفين، خصوصاً أنه كان معنا في المحاضرة مساء الأربعاء الماضي، وأمّنا في صلاة المغرب، ولم أتوقع أن تكون تلك آخر مرة أراه فيها».

واستذكر الوردات طالبه الراحل بكلمات نعي مؤثرة، قائلاً: «إلى جنات الخلد يا (راشد)، أي بني، مازالت تلاوتك في آخر صلاة جمعتنا تتردد في أذني»، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكان راشد موسى عبدالله الدرمكي من أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة في المسار العام المهني للعام الدراسي 2019-2020، وامتلك خلفية أكاديمية في الهندسة الكيميائية، إلى جانب خبرة مهنية في تقنيات المياه وتحليتها.

وبحسب التعريف المنشور عنه ضمن برنامج «رواد المياه الشباب»، التابع لمبادرة محمد بن زايد للماء، فقد اكتسب (راشد) خبرة مهنية في مجال تحلية المياه لدى شركة «أكوا»، ومعرفة عملية بالتحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتقنيات التعامل معها.

كما اهتم بالمشاركة في المبادرات المجتمعية وأنشطة التواصل بين الثقافات، وسعى إلى توظيف معرفته العلمية والمهنية في نشر الوعي بقضايا المياه والتحديات المرتبطة بها. ومع بداية العام الدراسي الجاري، التحق ببرنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة، مواصلاً اهتمامه بالتخصصات العلمية، بعدما جمع في مسيرته بين الهندسة الكيميائية وتقنيات المياه وعلوم الفضاء والفلك.

ونعت «مبادرة محمد بن زايد للماء» الشاب راشد موسى عبدالله الدرمكي، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه كان أحد منتسبي برنامج «رواد المياه الشباب»، ومعربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته وذويه.

• الشاب راشد موسى عبدالله الدرمكي أمَّ أستاذه وزملاءه قبل ساعات من حادث الفجيرة.

• «راشد» اهتم بالمشاركة في المبادرات المجتمعية، وأنشطة التواصل بين الثقافات، وسعى إلى توظيف معرفته العلمية والمهنية في نشر الوعي بقضايا المياه والتحديات المرتبطة بها.