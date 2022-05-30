المازمي يرفع رصيد الإمارات إلى 43 ميدالية بـ «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

فاز لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه مروان المازمي، بالميدالية الفضية في مسابقة فردي الكاتا، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت وتختتم غداً بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توجت قطر بالذهبية والكويت بالميدالية البرونزية.

وجاءت فضية المازمي عقب خسارته من اللاعب الكويتي سيد محمد في المباراة النهائية محققاً 24.96 نقطة مقابل 25.42 نقطة في المنافسات التي أقيمت على صالة الشيخ عبدالله الجابر، كما فاز اللاعب السعودي مسفر الأسمري بالميدالية البرونزية بنتيجة 24.60 نقطة.

وحصل المنتخب الوطني للبادل تنس للرجال على الميدالية الفضية، كما أضاف منتخب البادل تنس للسيدات الميدالية البرونزية، فيما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية المنتخب العماني، وحصد المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الكويتي.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 43 ميدالية في المركز الثالث بالجدول العام للميداليات بواقع 17 ذهبية، و15 فضية، و11 ميدالية برونزية.

واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 79 ميدالية بواقع 28 ذهبية و22 فضية و29 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 56 ميدالية منها 20 ذهبية و21 فضية و15 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الرابع بإجمالي 46 ميدالية بواقع 14 ذهبية و19 فضية و13 برونزية، تلتها سلطنة عُمان في المركز الخامس بإجمالي 29 ميدالية بواقع 12 ميدالية ذهبية، وخمس ميداليات فضية، و12 ميدالية برونزية فيما احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس برصيد 53 ميدالية بواقع 11 ذهبية و18 فضية، و24 ميدالية برونزية.

وتمكن منتخبنا الوطني للبادل تنس رجال من الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 2-1 بعد مباراة قوية شهدت تعادل المنتخبين واللجوء إلى مباراة فاصلة حصد من خلالها أبناء الإمارات الميدالية الفضية.

كما حقق «سيدات الأبيض» المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البادل تنس عقب فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، إذ فازت لاعبتا «الأبيض» شيخة الجناحي وفاطمة شهدور على لاعبتي المنتخب السعودي رغدة بن وثلان ورنا الشهري في المباراة الأولى بنتيجة 2-0 بواقع (6-1 و6-0)، قبل أن تخسر اللاعبتان فاطمة الجناحي وفاطمة المضرب أمام لاعبتي الفريق السعودي أريج فارح وسارة سهلب بنتيجة 2-0 بواقع (7-5 و6-2)، لتحسم المباراة الأخيرة نتيجة اللقاء لصالح منتخبنا، بعدما فاز الثنائي الإماراتي نوف عمر ومريم الشامسي على لاعبتي المنتخب السعودي نجوى سهلب ونورة السليمان بنتيجة 2-0 بواقع (6-1 و6-0).

وفاز «أبيض السيدات» على المنتخب العماني في الجولة الرابعة بنتيجة 18-7، بمسابقة كرة السلة 3×3 للسيدات.

وفي الجولة الخامسة فاز المنتخب الوطني على المنتخب القطري بنتيجة 15-14، فيما تخطى الفريق السعودي نظيره العماني بنتيجة 14-10، كما تمكن الفريق الكويتي من تجاوز الفريق البحريني بنتيجة 14-8.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بفارق هدف أمام نظيره البحريني بنتيجة 25-26 في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ سعد العبدالله الرياضية، لتزداد مهمة المنافسة على المراكز الأولى صعوبة بعد خلو رصيده من النقاط إثر تلقي الخسارة الثانية.

نتائج متواضعة في المبارزة

• شهدت أول منافسات المبارزة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية والتي دشنتها مسابقة سلاح «فلوريه» لفئة الفردي للرجال، عن خروج ثنائي المنتخب الوطني فارس البلوشي وحمد الجلاف من الدور التمهيدي، بينما تأهل شهاب الجعبي وخليفة الكعبي إلى دور الـ16 لكن الحظ لم يحالفهما في الوصول إلى ربع نهائي المسابقة.

وأسفرت نتائج مسابقة سلاح «السابر» لفئة الفردي، عن خروج ثلاثي منتخبنا حمد المازمي وخليفة العبري وخالد مبارك من الأدوار التمهيدية الأولى.

البادل تنس يضيف ميداليتين جديدتين لحصيلة الوفد المشارك.

تأهل منتخب السلة للسيدات بالعلامة الكاملة إلى نصف النهائي.

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