منتخب الإمارات يكتفي بالتعادل أمام غامبيا.. وعموري يظهر من جديد

المصدر: منصور السندي- دبي

اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل 1-1 أمام غامبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي ضمن تحضيرات الأبيض للقاء استراليا على استاد أحمد بن علي في الدوحة في السابع من يونيو المقبل في الملحق الآسيو ي المؤهل لكأس العالم 2022.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين وجرب المدرب أروابارينا 24 لاعبا، إذ أبقى على لاعب واحد فقط من التشكيلة الأساسية التي لعبت في الشوط الأول وهو خالد الهاشمي، فيما أستبدل بقية العناصر بلاعبين آخرين، وظهر عمر عبد الرحمن في الشوط الثاني بعد غياب طويل، علما أن بعثة المنتخب ستغادر إلى الدوحة اليوم لإقامة معسكر إعداد قصير هناك قبل اللقاء المرتقب.

تقدم الأبيض بهدف السبق في الشوط الأول من ركلة جزاء سددها علي مبخوت «38» وتعادل منتخب غامبيا في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب موسى بارو«48».

وتعد مباراة غامبيا البروفة الأخيرة للأبيض قبل مواجهة أستراليا في هذه المواجهة التاريخية الحاسمة التي يحتاج فيها المنتخب للفوز ولقاء منتخب بيرو في المحطة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.

ومثلت المباراة بروفة جيدة للمنتخب الإماراتي من الجوانب كافة رغم أن المنتخب لم يظهر بشخصيته القوية التي ظهر بها في آخر مبارياته أمام كوريا الجنوبية، ووقف الجهاز الفني للمنتخب بقبادة المدرب الارجنتيني رودفو أروابارينا خلال هذه المباراة على نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية بجانب معالجة أي سلبيات قبل لقاء استراليا الحاسم.

وتميز المنتخب الغامبي بالإلتحامات القوية للاعبيه وهو نفس الأسلوب الذي يتميز به المنتخب الأسترالي، لذلك حرص مدرب الأبيض على مواجهة منتخب أفريقي مثل المنتخب الغامبي.

واعتمد المدرب أروابارينا في الخط الامامي في الشوط الأول على الثلاثي حارب سهيل وكايو كانيدو و علي مبخوت فيما أسندت للاعب عبد الله حمد مهمة صانع الألعاب بجانب وجود لاعبي الإرتكاز علي سالمين وعبد الله رمضان.

ودفع المدرب في الشوط الأول بتشكيلة ضمت كلا من الحارس خالد عيسى وفي الدفاع وليد عباس وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني وفي الوسط علي سالمين وعبد الله حمد وعبد الله رمضان وفي الهجوم حارب سهيل و كايو كانيدو علي مبخوت.

وفي الشوط الثاني دفع بـ 13 لاعبا هم: الحارس محمد الشامسي وعمر عبد الرحمن وتيغالي وعبد العزيز هيكل ويحيى نادر وماجد راشد وعلي صالح ويحيى الغساني وبندر الاحبابي ومحمد مرزوق كما أشرك أيضا اللاعبين طحنون الزعابي وأحمد برمان وسلطان عادل.

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