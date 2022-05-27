ريبروف يتحدث عن مستقبله مع العين.. ويوضح موقفه من "قوة الدوري"

المصدر: معاذ كمبال - العين

رد مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف على سؤال استمراره مع الفريق الموسم المقبل من عدمه، وذلك في ظل الضبابية حول مصير تجديد عقده مع "الزعيم" الذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل.وقال ريبروف ردا على سؤال "الإمارات اليوم" في المؤتمر الصحافي عقب مراسم التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين أمس: "فعلياً لازلت جزءً من الفريق وتبقى من عقدي شهراً كاملاً وأعمل حتى اللحظة في نادي العين".

وتسلم لاعبو العين الميداليات الذهبية ودرع الدوري أمام عدد مقدر من جماهيره في مدرجات استاد هزاع بن زايد على هامش مواجهة الشارقة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة 26 "الأخيرة" من البطولة.وهنأ ربيروف لاعبيه، وقال:"الألقاب وحدها أحياناً ليست مهمة بقدر التحسن ومواكبة علامات التطور والعمل بروح الفريق، وأود أن أشكر جمهور العين الذي كان خلف الفريق في جميع التحديات واستمتع اليوم بمباراة الفريق".

وحول التقارير الصحافية الأوكرانية عن أنه غير سعيد في دوري أدنوك لضعف المنافسة، قال: "لم أقل شيئاً كهذا على الإطلاق، فالجميع هنا كان يعمل بجد والمسابقة هنا ليست ضعيفة، بل العكس هو الصحيح، غير أن عامل الطقس يؤثر أحياناً على مردود اللاعبين، فعلى سبيل المثال لعبنا أمام الظفرة في درجات حرارة مرتفعة، وفي اعتقادي أن تجربة الاتحاد الدولي في كأس العالم سيكون تطبيقها جيداً بكل تأكيد، والمؤكد أن الفوز بالألقاب أمر جيد وشخصياً سعيد جداً بما حققته مع العين".

وأكمل: "الموسم المقبل لن يكون سهلاً بكل تأكيد، وعلينا أن نكون أكثر جدية لأننا الأبطال ومطالبون بالمحافظة على وضعنا وتعزيز قوتنا بالصورة المطلوبة".

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