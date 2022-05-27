المصدر: الإمارات اليوم

حراسة

وضعت إدارة أحد الأندية مركز حراسة المرمى على رأس أولوياتها لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد أن عانى ضعف مستوى حراسة المرمى في الموسم الجاري. ويُعد حارس الظفرة خالد السناني أبرز الأسماء التي تضعها الإدارة هدفاً للتعاقد معه.

صفقة

عرض وكيل لاعبين من جنسية عربية على إدارة أحد الأندية قائمة تتضمن سبعة لاعبين أغلبهم من جنسيات إفريقية، إذ تتناسب تلك الصفقات مع الميزانية التي رصدها النادي للاعبين الأجانب، والتي لا تزيد على 500 ألف دولار للاعب الواحد.

انتقالات

قاد انتقال المدرب المواطن إلى نادٍ جديد، بعد موسم مميز في «الهواة»، عدداً من لاعبيه في النادي السابق إلى ناديه الحالي.

إعارة

قرّر عضو شركة كرة القدم عدم اللجوء إلى استعارة اللاعبين لتمثيل فريقه في الموسم المقبل، وذلك لتفادي مشكلة عدم السماح للمعارين باللعب ضد فريقهم الأصلي، ما أثر كثيراً في نتائج مباريات الفريق بفترات سابقة.

موقف

ينتظر لاعب عربي مقيم يلعب معاراً في أحد أندية المحترفين موقف فريقه الأصلي من التجديد للاعب البرازيلي، كي يحدد موقفه من الاستمرار مع فريقه، أم البحث عن فريق آخر.

توصية

أوصت إدارة شركة كرة القدم بتعيين مدرب مواطن، ليكون مساعداً للمدرب الأجنبي في تدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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