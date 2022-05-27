عمار النعيمي يستقبل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم صباح أمس، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وقيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات، وذلك بحضور محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، وسعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات رئيس لجنة الاستثمار والتسويق.

ورحّب سموه بالوفد، مشيداً بالإنجازات التي يحققها منتخب الرجبي «رجال وسيدات» في البطولات القارية والدولية ورفع علم الدولة في تلك المحافل. مؤكداً أن هذه الإنجازات ثمرة دعم القيادة الرشيدة لكل الرياضات ولاسيما رياضة الرجبي وجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

ورحّب سموه باستضافة إمارة عجمان للجولة النهائية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، مثمناً اختيار وفد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي عجمان لإقامة البطولة. وأكد سموه أن إمارة عجمان تضع كل إمكاناتها لتنظيم بطولة مميزة تليق بدولة الإمارات صاحبة السجل الحافل والمبهر في تنظيم واحتضان كل الفعاليات الإقليمية والدولية بنجاح منقطع النظير.

رحّب سموه باستضافة عجمان للجولة النهائية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي.

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