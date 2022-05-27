3 أهداف فنية لـ «الأبيض» من ودية غامبيا قبل مواجهة أستراليا

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد غد، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، تجربة ودية مهمة أمام منتخب غامبيا، في إطار تحضيراته للقاء منتخب أستراليا في السابع من يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022، المقرر في العاصمة القطرية الدوحة. ويأمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، خلال هذه المباراة الودية، تحقيق ثلاثة أهداف فنية، تتمثل في الوقوف على جاهزية اللاعبين والحالة البدنية والفنية لديهم، ومدى استيعابهم لخطط وطريقة لعب المدرب، فضلاً عن الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة أستراليا، علماً بأن هذه المباراة تعد أول مباراة يخوضها المنتخب بعد مباراته الأخيرة أمام كوريا الجنوبية في 29 مارس الماضي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتعد مباراة غامبيا الودية ثالث مباراة يخوضها المنتخب تحت قيادة مدربه الأرجنتيني أروابارينا، الذي سبق أن قاد المنتخب في مباراتي العراق وكوريا الجنوبية ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وحرص الجهاز الفني على إقامة معسكر مغلق للمنتخب في دبي، من أجل توفير إعداد مثالي لـ«الأبيض» من الجوانب كافة.

وتعد مباراة غامبيا فرصة جيدة للجهاز الفني أيضاً للتعرف إلى نقاط القوة، والثغرات التي تحتاج إلى علاج، وصولاً إلى الجاهزية التامة للفريق. ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على أحد الملاعب بمنطقة جبل علي بدبي، بعدما كان «الأبيض» قد دشن تدريباته الثلاثاء الماضي بمشاركة 29 لاعباً، بعدما تم استبعاد الحسن صالح بداعي الإصابة، وحاجته لوقت كافٍ من أجل التعافي.

ووفقاً للبرنامج الذي أعلنه الجهاز الفني للمنتخب، فإن المنتخب سيغادر إلى الدوحة يوم الإثنين المقبل لإقامة معسكر إعداد قصير هناك قبل ملاقاة استراليا. يذكر أن مدرب المنتخب كان قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، أقامه أخيراً، أن أهم ما يشغل تفكيره هو الحالة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، خصوصاً مع نهاية الموسم، لافتاً إلى هذه النقطة حاضرة خلال اجتماعه مع رابطة المحترفين ولجنة المنتخبات، مشدداً في الوقت ذاته على أنه مقتنع بأن المنتخب سيصل إلى أفضل جاهزية قبل مواجهة أستراليا، وذلك خلال فترة الإعداد الذي تم وضعه.

يذكر أن قائمة اللاعبين في المعسكر الحالي للمنتخب تضم: خالد عيسى ومحمد الشامسي وعلي خصيف وفهد الظنحاني وبندر الأحبابي وعبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني ويحيى نادر وطحنون الزعابي وعبدالله سالمين وعبدالله النقبي وعمر عبدالرحمن وماجد حسن وعبدالله رمضان وعلي سالمين وماجد راشد وكايو كانيدو وخليل الحمادي وسهيل حارب ويحيى الغساني وعلي مبخوت وعلي صالح وسيبستيان تيغالي وسلطان عادل.

• الأهداف الفنية الـ 3

1- الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين والحالة البدنية والفنية لديهم.

2- اختبار طريقة اللعب التي سيخوض بها مباراة أستراليا ومدى تطبيق اللاعبين لها.

3- الاستقرار على التشكيلة الأساسية لملحق كأس العالم.

• 29

لاعباً في القائمة الحالية للمنتخب الذي يعسكر في دبي، حيث يستعد للسفر إلى الدوحة الإثنين المقبل.

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