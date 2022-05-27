اتحاد الكرة يوفّر 5000 تذكرة لجمهور المنتخب في ملحق المونديال

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عن توفير 5000 تذكرة لمشجعي منتخب الإمارات لكرة القدم، خلال مباراته المرتقبة أمام أستراليا، التي ستقام على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة في السابع من يونيو المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022، وذلك بعدما تم طرح تذاكر المباراة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم. وقال اتحاد الكرة عبر حسابه في «تويتر»: «يأتي توفير هذا العدد من التذاكر حرصاً من اتحاد الكرة على دعم المنتخب الوطني وجمهوره».

وأضاف: «اتحاد الكرة قام بتنسيق كل الجوانب المتعلقة بشراء التذاكر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المسؤول عن تنظيم المباراة، كونها تأتي تحت مظلته، وذلك من خلال الاجتماعات التنسيقية التي قام بها فريق عمل اتحاد الكرة مع مسؤولي الاتحاد القاري خلال الأيام الماضية، التي شهدت أيضاً مناقشة كل الجوانب اللوجستية والتعليمات الخاصة بدخول الجماهير إلى استاد أحمد بن علي، والتذاكر ستوزع أمام البوابات المخصصة لجماهير الأبيض عن طريق أفراد العلاقات العامة، وسيتم تحديد أرقام البوابات لاحقاً».

وقال أمين عام اتحاد الكرة، محمد عبدالله هزام الظاهري، في تصريح صحافي: «نحن على ثقة بأن لاعبي منتخبنا وجمهورهم سيؤدون واجباتهم بأفضل صورة». وأضاف: «دعم الجماهير سيكون له بالغ الأثر في تشجيع لاعبي الأبيض على تقديم أفضل ما لديهم، لأن الجمهور أحد أبرز شركاء الكرة الإماراتية، وكان ولايزال على العهد، ويدعم بسخاء المنتخبات الوطنية، ويقف خلفها من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كل المحافل الكروية التي تشارك فيها». التذاكر ستوزع أمام البوابات المخصصة لجماهير «الأبيض» عن طريق أفراد العلاقات العامة.

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