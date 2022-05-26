5000 تذكرة لجمهور "الأبيض" خلال مباراة أستراليا

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عن توفير 5000 تذكرة لمشجعي منتخب الإمارات لكرة القدم خلال مباراته المرتقبة أمام أستراليا، والتي ستقام على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة في 7 يونيو المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022، وذلك بعدما تم طرح تذاكر المباراة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "يأتي توفير هذا العدد من التذاكر حرصا من اتحاد الكرة على دعم المنتخب الوطني وجمهوره". وأضاف: اتحاد الكرة قام بتنسيق كافة الجوانب المتعلقة بشراء التذاكر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المسؤول عن تنظيم المباراة، كونها تأتي تحت مظلته وذلك من خلال الاجتماعات التنسيقية التي قام بها فريق عمل اتحاد الكرة مع مسؤولي الاتحاد القاري خلال الأيام الماضية، والتي شهدت أيضا مناقشة كافة الجوانب اللوجستية والتعليمات الخاصة بدخول الجماهير إلى استاد أحمد بن علي، والتذاكر ستوزع أمام البوابات المخصصة لجماهير الأبيض عن طريق أفراد العلاقات العامة وسيتم تحديد أرقام البوابات لاحقا".

من جانب آخر يواصل المنتخب تحضيراته اليومية على أحد الملاعب في جبل علي بدبي بمشاركة 29 لاعبا، بعدما تم استبعاد الحسن صالح بعدما اثبتت الفحوصات تعرضه للإصابة مع ناديه وحاجته للراحة.

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