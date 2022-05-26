«الصقور» تودّع المحترفين بمواجهة عجمان

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يخوض فريق الإمارات في الساعة 9:00 من مساء اليوم لقاءه الأخير في دوري المحترفين، بعد أن ودّع بطولة الدوري رسمياً وهبط إلى دوري الهواة من جديد، حيث يقابل عجمان في استاد الإمارات بالجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً، في مباراة يبحث فيها الفريق عن تأكيد فوزه، بعد أن كان قد حقق الفوز على البرتقالي في الدور الأول، فيما يسعى عجمان للثأر من خسارة الدور الأول.

وقدم فريق الإمارات واحداً من أسوأ مواسمه في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين، وهبط سريعاً، بعد أن أحتل المركز الأخير في البطولة منذ أول جولة وحتى ختام الدوري، في المقابل قدم فريق عجمان موسماً متميزاً، حيث يوجد حالياً في المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث عن ختام الموسم في المركز السادس.

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