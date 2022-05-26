نفاد تذاكر التجول لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، طرح فئات جديدة لتذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الذي يحتفل في هذا العام بنسخته الرابعة عشرة، داعية جمهور وعشاق الفورمولا1 في دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم إلى «تجاوز الواقع»، واختبار تجربة متابعة أحداث الإثارة والتشويق من مواقع مختلفة خلال عطلة أسبوع السباق.

وأكدت اللجنة المنظمة المحلية للسباق في بيانها الصادر أمس، أن باقات تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2022 تشهد إقبالاً هائلاً، وكشف المنظمون عن نفاد تذاكر التجول فئة ثلاثة أيام على المدرجات، فيما تبقى عدد محدود من تذاكر المدرجات، بالإضافة إلى تذاكر التجول فئة يومين في أجنحة ياس، وتذاكر تجول الواحات، التي طرحها المنظمون لتوفير تجارب متجددة ومميزة لاختبار سباق الجائزة الكبرى.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022، خلال الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من تبقي نحو ستة أشهر على موعد السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 لهذا الموسم، نفدت غالبية فئات تذاكر السباق لهذا العام، بالتزامن مع إقبال غير مسبوق على تذاكر المدرجات وباقات الضيافة منذ طرحها قبل شهرين، وحث منظمو الحدث جمهور الفورمولا1 وهواة الفعاليات الترفيهية على المسارعة إلى حجز تذاكرهم قبل النفاد.

وتوفر باقة التجول فئة يومين في أجنحة ياس، والتي تطرح لأول مرة في هذا العام، لعشاق السباقات اختبار باقات الضيافة المميزة في حلبة مرسى ياس، وتتيح لحامليها اختبار تجربة الضيافة الراقية في أجنحة ياس من موقعين يقدمان إطلالات رائعة على مسار السباق، وخيارات ضيافة مميزة، فيما تتيح باقة التجول فئة ثلاثة أيام لحامليها فرصة متابعة مجريات الإثارة من أجنحة ياس في المدرجين الشمالي والغربي، ويمكن لحاملي هذه الباقة من التذاكر اختيار متابعة السباق يوم الأحد في أي من هذين الموقعين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news