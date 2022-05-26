انطلاق برنامج «اكتشف رياضتك المفضلة مع الحمرية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي برنامج «اكتشف رياضتك المفضلة مع الحمرية»، لغرس ثقافة ممارسة الرياضة والقضاء على ظواهرها السلبية.

وتدور فكرة البرنامج، حول تبسيط مفهوم كل رياضة على حدة، لعشاقها، وإزالة أي غموض حول قوانينها وقواعدها وطريقة لعبها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، إن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في استقطاب هواة الرياضات بصفة عامة، وحثهم على الاستمرار في ممارستها، مع فتح باب التسجيل في النادي للراغبين في ذلك.

وأكد في تصريحات صحافية، أن البرنامج يقرب عاشق كل رياضة من رياضته المفضلة عبر طريقة مميزة، على غرار طرح أسئلة مباشرة وتفاعلية مع نجوم كل الرياضات.

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