«أبوظبي الرياضي» يعلن خصومات مبكرة للتسجيل في بطولة العالم للسبارتن

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وسبارتن العالمية، عن خصومات مبكرة للتسجيل قبل 200 يوم على انطلاق النسخة الثانية لبطولة العالم للسبارتن في أبوظبي، بهدف تشجيع عموم فئات المجتمع على المشاركة في السباقات الأربعة المفتوحة، والسباق المخصص للناشئين، كما تضمن هذه الخطوة تعزيز التفاعل المجتمعي في سباقات الحواجز الرائعة على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وتقام منافسات البطولة في صحراء الوثبة بين الثاني والرابع من ديسمبر المقبل، وتتضمن سباقات: السبرينت (5 كلم؛ 20 حاجزاً) وسباق السوبر (10 كلم؛ 25 حاجزاً)، وسباق لتتابع سوبر للفرق (10 كلم؛ 25 حاجزاً) وسباق البيست (21 كلم؛ 30 حاجزاً)، إضافة إلى سباقات الناشئين التي تراوح مسافاتها بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، في مسارات الكثبان الرملية والطرقات الصحراوية وفق المستوى المناسب.

وتنطلق بطولة هذا العام، بالتعاون مع منتجع وسبا لاكشري كولكشن ديزرت في صحراء الوثبة على بعد 30 دقيقة من أبوظبي، استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الماضية في صحراء ليوا، ومن المؤمل أن تشهد مشاركة نُخبة رياضيي سباقات التحمل والحواجز من جميع أنحاء العالم، للمنافسة على جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 125 ألف دولار أميركي.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «تُسلط النسخة الثانية لبطولة العالم للسبارتن الضوء على الخطط المتواصلة والجهود الدؤوبة لبناء وتعزيز الثقافة الرياضية المستدامة، وتعزيز الأنشطة والتحديات في أجندة العام الثاني، بعد أن لاقت النسخة الأولى نجاحات غير مسبوقة، وتفاعلاً مجتمعياً مميزاً، أثمر الكثير من المكتسبات المهمة للرياضة المجتمعية، وخطط ترسيخ ريادة العاصمة عالمياً، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى دعم نمط حياة مثالية وصحية، تسهم في تحقق السعادة لعموم فئات المجتمع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news