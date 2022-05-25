34 ميدالية ملونة تضع الإمارات في المركز الرابع بـ «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

فرض منتخب الإمارات للدراجات هيمنته على غمار مسابقات الدراجات في دورة الألعاب الخليجية، وحصد 11 ميدالية ملونة من أصل 14 تم تخصصيها بوجه عام لمسابقة الدراجات في الدورة، حيث حقق منتخبنا الوطني للسيدات العلامة الكاملة بحصد أربع ذهبيات من أصل أربع، فيما حقق منتخب الرجال ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وفي المجمل جمعت الإمارات 34 ميدالية ملونة، وحلت بالمركز الرابع في الترتيب العام.

واختتم منتخب الدراجات مشواره المميز بالنسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 16 إلى 31 الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحصد ثلاث ميداليات جديدة في سباق الطريق للرجال للفردي والفرق.

وحصل أحمد المنصوري على الميدالية الذهبية في مسابقة الطريق لفئة فردي الرجال 1:49:35، فيما حصد يوسف ميرزا الميدالية البرونزية، وفاز البحريني أحمد ناصر بالميدالية الفضية، كما فاز المنتخب الوطني المكوّن من يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري، وخالد معيوف، وسيف معيوف الكعبي، وليد النقبي، بذهبية الفرق لسباق الطريق بزمن 5:28:45، وحصل المنتخب البحريني على المركز الثاني، والمنتخب الكويتي على المركز الثالث.

وعلى صعيد مسابقات الرياضات الإلكترونية، تُوج كل من سالم السويدي وإبراهيم الحمادي بفضية لعبة الفيفا، فيما فاز المنتخب الكويتي بالذهبية، والعُماني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات اليوم الأول للجودو تمكن لاعبو المنتخب الوطني من إهداء الإمارات ثلاث ميداليات ملونة حيث توج جورام دراناشغيلي بوزن تحت 66 كغ بالميدالية الذهبية عقب فوزه على الكويتي عيسى المرزوق والسعودي مؤنس هوساوي والبحريني محمد نايف.

وتوج سعيد النقبي بالميدالية الفضية بوزن تحت 73 كغ بعد فوز البحريني رمضان كودجاكوف بالميدالية الذهبية، كما توج أحمد السميري بالميدالية البرونزية بوزن تحت 60 كغ.

وصعدت الإمارات إلي المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية، واستمرت الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 62 ميدالية، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني بإجمالي 48 ميدالية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية، تلتها عٌمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 27 ميدالية، وجاءت السعودية في المركز الخامس بإجمالي 36 ميدالية.

بداية قوية لمنتخب هوكي الجليد

فاز المنتخب الوطني لهوكي الجليد على نظيره السعودي بنتيجة 5–1 في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية بالكويت، التي استضافها نادي الكويت للرياضات الشتوية.

خسارة الجناحي في التنس

خسر لاعب المنتخب الوطني للتنس، عبدالرحمن الجناحي، من نظيره السعودي سليمان القاسم بمنافسات دور الـ16، بعد تقدم الأخير 6-2، وتعادل لاعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المباراة بنتيجة 6-4، قبل أن يحسم اللاعب السعودي المباراة ويفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6-4.

منتخب السيدات يختتم مشاركته في كرة الصالات

اختتم «أبيض السيدات» مشاركته في مسابقة كرة الصالات التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن دورة الألعاب الخليجية بالكويت، بخسارته أمام نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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