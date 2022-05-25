بن هويدن: انضمام لاعبي كلباء إلى المنتخبات يعكس صحة النهج المتبع

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم المتحدث الإعلامي، عيسى بن هويدن، عن ارتياح بالغ لأسرة النادي، بعد اختيار لاعب الفريق الأول سلطان عادل لتمثيل المنتخب الوطني في مباراته المقبلة مع أستراليا، ضمن منافسات الملحق المؤهل لكأس العالم في «قطر 2020»، ودعوة اللاعبين ياسر حسن وحارس المرمى عيسى أحمد، لتمثيل المنتخب الأولمبي، مؤكداً أن ذلك يعكس دقة الاستراتيجية التي تنفذها شركة كرة القدم، مشيراً إلى أن أكثر من لاعب سيجدون أنفسهم مع المنتخبات الوطنية مستقبلاً، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس شركة كرة القدم، علي حسين اللوغاني، والتي تركز دائماً على أن دعم الكرة الإماراتية واجب يجب أن يتزامن مع النتائج الإيجابية لفرق النادي في المسابقات التي يشاركون فيها في مختلف الأعمار.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «دعوة لاعبي النادي للانضمام إلى المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي أمر مهم، ويغمرنا بالسعادة، لكونه يترجم جهود شركة كرة القدم بشكل كامل، وليس عن الفريق الأول فقط، كما أنه يعطي الدافع المضاف للقائمين على قطاع المراحل السنية لمزيد من النجاح، وهي رسالة ثناء لهم للجهود المبذولة والتي أسفرت عن استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم ليتميزوا في النادي والمنتخبات الوطنية».

وعن عدم استدعاء اللاعب المدافع عبدالسلام محمد إلى صفوف الأبيض الإماراتي، قال: «أنا على ثقة بأنه سيتمكن من ذلك في الفترة المقبلة، بعد تجاوزه معرفة بسيطة حالت دون ذلك، وهو لاعب لديه الإمكانات الكافية لارتداء قميص المنتخب، والأهم من ذلك أن نقف معاً وبقوة لدعم المنتخب للنجاح في مرحلته المقبلة».

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