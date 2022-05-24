34 ميدالية ملونة تضع الإمارات في المركز الرابع بخليجية الكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صعدت الإمارات إلي المركز الرابع في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 16 إلى31 الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ورفعت بعثة المنتخب رصيدها إلى 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية، واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 62 ميدالية بواقع 23 ذهبية و19 فضية و20 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 48 ميدالية منها 17 ذهبية و19 فضية و12 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية بواقع 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزيات، تلتها سلطنة عٌمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 27 ميدالية بواقع 11 ذهبيات و5 فضيات، و11 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 36 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية، و 10 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية.

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