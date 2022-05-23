سالم عبدالرحمن يستهل مشواره في «ماسترز الشارقة» بالفوز على بطل العالم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج النسخة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 60 ألف دولار.

حضر مراسم الافتتاح الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج حول العالم.

ونجح لاعب المنتخب الوطني الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في تحقيق فوز في غاية الإثارة على بطل العالم وإفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على الطاولة الثالثة، فيما تقاسم المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسييف نقطة المباراة مع الأستاذ الدولي الكبير التركي إيمري كان، وشهدت الطاولة الثانية مفاجئة من العيار الثقيل بخسارة البطل الأرميني الأستاذ الدولي الكبير غابرييل ساركيسيان، أمام الأستاذ الدولي الكبير الإسباني دانييل يوفا.

وتمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبدالرحمن محمد الطاهر من تحقيق الفوز على حساب منافسه المصري إياد الحسيني، وحقق لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج إبراهيم دهغان من جمهورية الدومينيكان فوزاً مستحقاً على منافسه السريلانكي ديريك بيريرا، وتعادلت بطلة العالم للناشئات روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة مع الدولي الهندي فيشال جودري، وتمكن لاعب نادي الفجيرة محمد سعيد اليليلي من تحقيق الفوز على لاعبة نادي فتيات الشارقة فاطمة سيف، كما حقق لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج زايد سلطان الطاهر الفوز على حساب النيجيرية أوفووينو موا.

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