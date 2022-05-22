سالم عبد الرحمن يستهل مشواره في «ماسترز الشارقة» بالفوز على بطل العالم

المصدر: الشارقة -الإمارات اليوم

افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج النسخة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية سواء الأساتذة الدوليين الكبار والأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 60 ألف دولار.

وحضر مراسم الافتتاح الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد عيسى المدفع، ورئيس اتحاد الشطرنج، رئيس اتحاد الشطرنج، ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للشطرنج، جورجيوس ماكروبولس، وأعضاء مجلس ادارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج حول العالم.

ونجح لاعب المنتخب الوطني الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن من تحقيق فوزا في غاية الاثارة على بطل العالم وأفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على الطاولة الثالثة، فيما تقاسم المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسييف نقطة المباراة مع الأستاذ الدولي الكبير التركي ايمري كان، وشهدت الطاولة الثانية مفاجئة من العيار الثقيل بخسارة البطل الأرميني الأستاذ الدولي الكبير غابرييل ساركيسيان، أمام الأستاذ الدولي الكبير الاسباني دانييل يوفا، فيما ساد التعادل على الطاولة الرابعة بين الأستاذ الدولي الكبير الهندي ايرجون اريغايسي والمخضرم الجورجي الأستاذ الدولي الكبير ميخائيل ميكاشيفلي، وعلى الطاولة الخامسة حقق الروسي الأستاذ الدولي الكبير أليكسي سارانا الفوز على البيلاروسي الأستاذ الدولي الكبير سيرجي أزاروف، كما تمكن الروماني الأستاذ الدولي الكبير بوغدان دانييل من انتزاع نقطة المباراة من منافسه الأستاذ الدولي الكبير الاسترالي تيمور كويبوراكوف على الطاولة السادسة، وعلى الطاولة السابعة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارايانان مع منافسه الايطالي الأستاذ الدولي الكبير لوكا موروني، كما تعادل على الطاولة الثامنة بطل العالم للشطرنج السريع الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك عبدالستاروف مع الأستاذ الدولي الكبير دينيس كارديتش من جزر الباهاماس.

وتمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبد الرحمن محمد الطاهر من تحقيق الفوز على حساب منافسه المصري اياد الحسيني، وحقق لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج ابراهيم دهغان من جمهورية الدومينيكان فوزاً مستحقاً على منافسه السريلانكي ديريك بيريرا، وتعادلت بطلة العالم للناشئات روضة السركال لاعبة نادي أبو ظبي للشطرنج والثقافة مع الدولي الهندي فيشال جودري، وتمكن لاعب نادي الفجيرة محمد سعيد اليليلي من تحقيق الفوز على لاعبة نادي فتيات الشارقة فاطمة سيف، كما حقق لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج زايد سلطان الطاهر الفوز على حساب النيجيرية أوفووينو موا.

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