حصاد الإمارات يرتفع إلى 22 ميدالية في "خليجية الكويت"

المصدر: الإمارات اليوم

ارتفعت حصيلة الإمارات إلى 22 ميدالية ملونة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 الجاري. وحققت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، صفية الصايغ، المركز الأول وحصدت الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 12.7 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، بعدما سجلت 19:36.31 دقيقة، بفارق ثانيتين عن لاعبة منتخب الكويت، لطيفة الياسين، التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت لاعبة منتخب السعودية، دانية سيمباوة، في المركز الثالث.

وحصد يوسف المطروشي الفضية في ختام مشاركة منتخب السباحة بالدورة بسباق 100 متر حرة مسجلاً زمناً قدره 51.12 ثانية، وتوج بالميدالية الذهبية الكويتي وليد عبدالرزاق، ونال البرونزية القطري محمد محمد. وتوزعت ميداليات الإمارات ال22 على 4 رياضات بواقع 3 ميداليات ذهبية للدراجات، وذهبية وفضيتان وبرونزيتان للسباحة، وذهبيتان وفضيتان و5 ميداليات برونزية لألعاب القوى، وميدالية ذهبية و4 فضيات للرماية.

وتحتل الإمارات المركز السادس بجدول الترتيب العام حيث تصدرت الكويت المستضيفة الجدول بإجمالي 56 ميدالية منها 21 ذهبية و17 فضية و18 ميدالية برونزية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news