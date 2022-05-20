5 مدربين اهتزت الثقة بهم.. ورحيلهم أقرب من استمرارهم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اهتزت الثقة بخمسة مدربين في دوري أدنوك للمحترفين، وبات رحيلهم في نهاية الموسم الجاري أمراً متوقعاً، في ظل التسريبات التي خرجت عن قيام بعض الأندية ببدء تفاوضها مع مدربين أجانب جدد لتولي المسؤولية الفنية في الموسم المقبل. ويتوقع أن يشهد الموسم المقبل حركة تغييرات واسعة على مستوى المدربين، خصوصاً مع وجود بعض المدربين في مقاعدهم بشكل مؤقت، مثل مدرب النصر سالم ربيع، ومدرب خورفكان عبدالمجيد النمر. وتسلّط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز المدربين الذين تحيط بهم شائعات الرحيل.

الفرنسي غريغوري

بات استمرار الفرنسي غريغوري في تدريب الوحدة الموسم المقبل محل شك كبير، في ظل التقارير الإعلامية التي أكدت تفاوض إدارة النادي مع أكثر من مدرب برتغالي لقيادة الفريق في الموسم المقبل. ورغم البداية القوية التي ظهر عليها غريغوري في بداية توليه المهمة، ونجاحه في عودة الفريق إلى طريق المنافسة، إلا أن التراجع الذي ظهر عليه الفريق، خصوصاً في المباريات الكبرى ضد العين والشارقة، وضياع لقب بطولة الدوري وكأس رابطة المحترفين، ثم تأجيل نهائي كأس رئيس الدولة، وصعوبة استعادة «الوصافة»، أمور جعلت رحيل غريغوري أمراً وشيكاً.

البرازيلي هيلمان

اهتزت الثقة بين مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، وجماهير النادي بشكل لم يسبق أن حدث على مدار الموسم، على الرغم من النتائج التي حققها الفريق في بطولة الدوري، إلا أن الجماهير استمرت في دعمها للمدرب، أملاً في المنافسة على إحدى البطولات، ولكن الفريق خرج خالي الوفاض من كل المسابقات.

وظهرت ملامح غضب الجماهير ضد هيلمان بعد مباراة عجمان الأخيرة، إثر الخسارة 4-2، إذ عبّر أنصار النادي عن غضبهم من المدرب واللاعبين الأجانب، داعين إلى عدم الإبقاء عليهم، بعد أن فشلوا جميعاً في تحقيق جزء من طموحات النادي.

سالم ربيع

اقترب مدرب النصر، الوطني سالم ربيع، من الرحيل عن قلعة العميد، خصوصاً بعد التأكيدات التي خرجت لتؤكد أن مدرباً ألمانياً في طريقه لتدريب العميد في الموسم المقبل، وأن المدرب الجديد سيشاهد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري، للوقوف على مستوى الفريق قبل توليه المهمة. وتسلم سالم ربيع المسؤولية بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لكنه لم يستطع أن يذهب بالفريق إلى ما هو أبعد من المركز السادس، على الرغم من تراجع أداء مستوى جميع الفرق، باستثناء العين والشارقة.

الهولندي كايزر

رغم أن الجزيرة مدد عقد مدربه، الهولندي مارسيل كايزر، حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن خروج الفريق خالي الوفاض من دوري أبطال آسيا، وخسارته لقب الدوري، وفشله في إحراز أي من بطولتي الكأس، جعل الثقة في المدرب تهتز بشدة.

ولم تتوقف النتائج السلبية للمدرب عند هذا الحد، بل إن الجزيرة أصبح بصورة كبيرة خارج أسوار دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الرابع بـ45 نقطة، وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني. ولم ينجح المدرب الهولندي سوى في حصد لقب السوبر، على حساب شباب الأهلي، بالفوز بضربات الترجيح.

خورخي دا سيلفا

تقلّصت أسهم مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، في البقاء مع «النمور» في الموسم المقبل، خصوصاً أن النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم لم ترتق إلى مستوى طموح الإدارة والجماهير، إذ عانى الفريق منحنيات الأداء والنتائج، حتى وصل قبل جولتين من الختام إلى المركز العاشر برصيد 27 نقطة، وهو مهدد كذلك بفقدان هذا المركز إذا ما خسر من خورفكان في مباراتهما الأحد المقبل.

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