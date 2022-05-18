الإنجليزي هورسفيلد يقطع 22 خطوة نحو «غولف دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم الإنجليزي سام هورسفيلد 22 خطوة ليصبح في المركز السابع برصيد 906.3 نقطة في قائمة الترتيب العالمي الأسبوعي (دي بي وورلد) للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة.

وقال بيان صحافي: «واصل الإنجليزي، البالغ من العمر 25 سنة، أداءه المتطور هذا الموسم، بعدما حقق المركز الـ12 في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ثم جاء رابعاً في بطولة بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، قبل أن يحكم قبضته على لقب سودال في بلجيكا، بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ما يجعله على مقربة من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم، وتقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم».

وكان اللافت في تفوق هورسفيلد استعانته هذا الموسم بمعاونة فتاة، وهي شريكته إيسي بريون، على غير ما درجت عليه العادة باستخدام لاعبي الغولف معاونين رجالاً في مشاركاتهم في هذا النوع من البطولات الاحترافية، وهو الذي حقق لقبه الثالث خلال مسيرته في جولة دي بي وورلد.

وجاء الأسترالي ريان فوكس وصيفاً في بطولة سودال برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم سبع خطوات، ويصبح في المركز السادس في ترتيب هذا الموسم لجولة دي بي وورلد، برصيد 954.4 نقطة.

كما استفاد الجنوب إفريقي أوليفر بيكر من حلوله بالمركز الثاني مناصفة مع فوكس برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب هذا الموسم لجولة دي بي وورلد، برصيد 819.5 نقطة.

ومازال النرويجي فيكتور هوفلاند يتربع على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.893.2 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 1.729.1 نقطة، وبالمركز الثالث البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1.528.5 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد» يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي.

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