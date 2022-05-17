الوحدة يجدد صراع وصافة الدوري مع الشارقة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

استمر الصراع بين الشارقة والوحدة على المركز الثاني في سلم الترتيب العام لجدول دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن نجحا في الفوز على بني ياس واتحاد كلباء، اليوم الثلاثاء، في الجولة 24 من المسابقة.

ففي ملعب الشامخة عاد الملك بفوز كبير وعريض على السماوي بأربعة أهداف دون رد سُجل منها ثلاثة في الشوط الأول عن طريق لوان بيريرا "4"، وكايو لوكاس والذي أحرز هدفين "18 و45+3، فيما اختتم سالم صالح الأهداف "88".

ورفع الشارقة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني فيما تراجع بني ياس إلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

كما نجح الوحدة في استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعدما أخفق في أخر مباراتين، وتغلب على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، سجلهما كل من فابيو مارتينيز "28"، وجواو بيدرو، "39".

وبقي الوحدة ثالثا بفارق نقطتين بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة، وظل رصيد اتحاد كلباء عند 27 نقطة في المركز العاشر.

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