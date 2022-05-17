"سلة الإمارات" تفوز على السعودية في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق منتخب الإمارات لكرة السلة الفوز على نظيره السعودي، بفارق أربع نقاط وبنتيجة (67-63)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام منافسات كرة السلة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، المقامة حالياً في الكويت وتمتد حتى 31 الجاري.

وضمن المنتخب الوطني بشكل كبير تأهله إلى الدور قبل النهائي، بتحقيقه للانتصار الثاني على التوالي في الدور التمهيدي، بعد فوزه أمس الاثنين على البحرين (71-66) في اليوم الافتتاحي للدورة.

واحتاج المنتخب لضمان فوزه على السعودية، إلى نيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع (24-9 و15-13)، وذلك بعد أن كاد الأخضر السعودي قريباً من العودة بالمباراة بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (22-14 و19-14).

ويستكمل المنتخب الوطني الدور التمهيدي يوم الجمعة بلقاء صاحب الضيافة المنتخب الكويتي، قبل ان يختتم مبارياته في هذا الدور مساء السبت المقبل بلقاء المنتخب القطري.

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