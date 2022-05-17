الوحدة واتحاد كلباء.. أهداف متعددة في مباراة واحدة

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

يسعى الوحدة إلى وضع حد لنتائجه السلبية حينما يستقبل اتحاد كلباء في التاسعة من مساء اليوم، لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يحقق أصحاب السعادة أي انتصار في آخر جولتين لهما ضد الشارقة الذي خسر أمامه بنتيجة 1-2 وعجمان الذي تعادل معه 2-2.

ويأمل المدرب الفرنسي غريغوري في ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد في مواجهة النمور أبرزها تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثاني، انتظاراً لتعثر الشارقة في مواجهته الصعبة ضد بني ياس، وكسب ثقة ودعم جماهيره قبل مواجهة نهائي كأس رئيس الدولة.

وستكون مباراة كلباء فرصة مثالية للوحدة كذلك لمداواة بعض السلبيات التي يُعانيها، خصوصاً على صعيد خط الهجوم بضياع فرص عدة لو تم استغلالها لكانت وضعية الوحدة أفضل.

وعلى صعيد اتحاد كلباء، فإنه سيدخل مباراة الوحدة من دون أي ضغوطات بعد أن بدأ يستعيد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب الإمارات الذي فاز عليه 3-1، ويحتل حالياً المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

يذكر أن اتحاد كلباء استطاع أن يفوز في مباراته ضد الوحدة في الدور الأول بنتيجة 2-1.

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