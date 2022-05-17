بن هويدن: الذيد تجاوز أسباب إخفاق الموسم الماضي.. وعملنا لا يقتصر على كرة القدم

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصف رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، سالم بن هويدن الكتبي، الإجراءات والخطوات المقبلة لمجلس إدارة النادي بأنها ستعيد الفريق الأول لكرة القدم إلى مكانته الطبيعية في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن النادي أكمل مفاوضاته مع المدرب المواطن محمد سعيد الطنيجي، الذي يتمتع بإمكانات تدريبية جيدة، إضافة إلى البدء بمفاوضاته مع العديد من اللاعبين الأجانب والمواطنين للتعاقد مع الأفضل بينهم، مبيناً أن اللجنة الفنية للنادي تعمل على اختزال الزمن في استكمال واجباتها بشكل كامل، مؤكداً أنه وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي، تعمل الإدارة على استثمار الوقت لإتمام كل الإجراءات التي من شأنها إعادة الفريق إلى الواجهة، مقدماً الشكر باسم مجلس إدارة النادي لرئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، لكل أشكال الدعم والرعاية.وأوضح بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «بحثنا كل الظروف التي مر بها الفريق، وتدارسنا الحلول، وخرجنا بمحصلة نتائج سنعمل على تعزيز النقاط الإيجابية فيها، وتذليل غير الإيجابية، لكي ينضم فريق كرة القدم إلى بقية فرق ولاعبي النادي، الذين يتميزون في الكثير من الرياضات، ولدينا خطة طموحة من شأنها دعم فريق كرة القدم ليستعيد التميز، وأيضاً أبطال الإمارات والعرب وآسيا في الرماية، وسواها من الفعاليات الأخرى، وهذه الخطة تنطلق من استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم. وعلى مستوى كرة القدم، سندعم فرق المراحل السنية، خصوصاً بعد صعود فريقي 16 و19 لدوري النخبة، من خلال انتخاب أفضل لاعبي الفريقين للانضمام للفريق الأولـ ورفع سقف الطموح نحو الأفضل».

وعن الأسباب التي قادت إلى النتائج غير المرضية في الموسم الماضي، أوضح أن التعاقد مع لاعبين، سواء كانوا أجانب أم مواطنين، لم ينجحوا في دعم الفريق، كان سبباً رئيساً، بينما كان عدم الاستقرار على الجهاز الفني سبباً مباشراً أيضاً، إضافة إلى الإصابات القوية التي طالت اللاعبين المحترفين بداية المنافسات.

وفي شأن متصل، قال بن هويدن إن «نادي الذيد متنوع الرياضات، خصوصاً في الألعاب الفردية، ومنها الرماية تحديداً، ونحرص في الوقت نفسه الذي نبني فيه فريق كرة القدم على أن نحافظ على إنجازاتنا في الرياضات الأخرى، وتحديداً الرماية، التي يشكل فيها لاعبو النادي جزءاً كبيراً من المنتخبات الوطنية، وفي مختلف الأنشطة، لذلك فإننا لا نريد أن نتحسن في لعبة على حساب أخرى، خصوصاً أن مدينة الذيد تتمتع بلاعبين في مختلف الرياضات، ومنها السباحة والرياضات الجماعية، وسنعمل مع اتحاد الرماية الجديد على مواصلة جهودنا السابقة، ليكون أحد الأبطال الأولمبيين من نادينا». وحل فريق الذيد في المركز قبل الأخير (14) برصيد 19 نقطة في دوري الدرجة الأولى.

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