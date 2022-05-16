منتخب السلة إلى الكويت للمشاركة في «الألعاب الخليجية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أول من أمس، إلى الكويت، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تنطلق منافساتها غداً الثلاثاء، وتمتد حتى 31 الجاري.

وضمت بعثة المنتخب 12 لاعباً، هم: قيس عمر والشقيقان محمد وحامد عبداللطيف، وخليفة خليل وراشد أحمد ومحمد صالح وراشد الزعابي وجاسم محمد وعمر العامري ومحمود وسيم وحميد هاشل وسعيد عاشور، فيما يضم الجهازين الفني والإداري، كلاً من المدير الفني للمنتخب منير بن الحبيب، ومساعديه سالم عتيق وعلي الحتاوي وحسام الوكيل، بالإضافة إلى مدير الفريق راشد النقبي، وإداري المنتخب عبدالله مدني. وحرص رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي على لقاء بعثة المنتخب قبل سفرها إلى الكويت، وطالب القرقاوي لاعبي «الأبيض» بالتمثيل المشرف للسلة الإماراتية، وبذل قصارى جهدهم للمنافسة على مركز متقدم. وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «رغم الغيابات المؤثرة في صفوف المنتخب، سواء للإصابة أو العمل، إلا أن اتحاد اللعبة بذل مجهودات مضاعفة في سبيل حل مشكلة تفريع اللاعبين، وتهيئة كل الظروف لإعداد المنتخب، والتغلب على العقبات، بهدف تحقيق أفضل النتائج في هذا التجمع الرياضي الخليجي». بدوره قال مدير المنتخب راشد النقبي: «تمثل البطولة الخليجية محطة إعداد للمنتخب قبيل خوضه المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية التي ستقام في الدوحة مطلع الشهر المقبل».

وأوضح: «يستهل المنتخب مشواره الخليجي بلقاء نظيره البحريني، على أن يتبعه في اليوم التالي بلقاء السعودية، ثم الكويت، ويسدل الستار في الدور التمهيدي بلقاء نظيره القطر، على أن تقام الأدوار النهائية يومي 23 و24 مايو». وأضاف: «تتبع المشاركة الخليجية باستحقاق النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، حيث يلتقي «الأبيض» نظيره منتخب سريلانكا في الثاني من يوليو، متبوعاً في اليوم التالي بلقاء المنتخب العماني، على أن يختتم مشواره يوم 4 يونيو بلقاء صاحب الضيافة المنتخب القطري».

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