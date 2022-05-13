منتخب الناشئين يختتم مشاركته في بطولة أرمينيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 14 عاماً (مواليد 2008)، أمس، مشاركته في بطولة أرمينيا الدولية الودية، التي تعد المشاركة الخارجية الأولى للأبيض الذي تم تكوينه أخيراً، حيث خاض مباراتين، فاز في الأولى على منتخب لبنان بهدف أحرزه اللاعب مايد عادل خميس، وخسر الثانية أمام منتخب أرمينيا بهدف دون رد.

وحرص مدرب المنتخب فيصل الطاهري على منح الفرصة لجميع اللاعبين، للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية خلال المباراتين، ولإكسابهم المزيد من الاحتكاك والخبرات قبل المباريات الرسمية.

وضمت قائمة المنتخب 21 لاعباً هم: عبدالرحمن خالد، سهيل عادل، محمد جاسم (الجزيرة)، مبارك النوبي، عبدالله فهد، عمر مبارك (الوحدة)، عبدالله راشد، بطي سعيد (العين)، مايد عادل، مبارك بوسمرا (النصر)، سالم ياقوت، مايد يعقوب (الوصل) عبدالله أحمد، محمد يوسف، محمد بطي (شباب الأهلي)، سلطان صقر (حتا)، سعيد مبارك (رأس الخيمة)، عبيد عمران (الشارقة)، محمد يوسف، محمد يوسف (الفجيرة)، ومايد محمد (دبا الحصن).

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