كاسياس وكاكا يشاركان في انطلاق رحلة كأس العالم من دبي

المصدر: منصور السندي - دبي

انطلقت اليوم الجولة العالمية التي تنظمها شركة Coca-Cola للكأس الأصلية للبطولة العالمية، واتسمت أول محطاتها بحدث كبير في دبي، حيث التقى اثنين من الفائزين بكأس العالم، الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس، والنجم السابق لمنتخب البرازيل كاكا في حفل انطلاق جولة الكأس والتي ستجوب 51 بلدا حول العالم، بما فيها البلدان الـ32 المتأهلة إلى العرس العالمي (مونديال 2022)، الذي سيقام في ضيافة قطر وينطلق نوفمبر المقبل. وحضر الاحتفالية أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، وقائدة منتخب الإمارات للسيدات في كرة القدم نوف العنزي.

وأقيمت الاحتفالية في " كوكا كولا أرينا" في دبي، وحضرها أيضا نجوم منتخب الإمارات في كأس العالم (إيطاليا 90)، عبدالرحمن محمد وخالد إسماعيل وعبدالقادر حسن.

ومن المتوقع أن تستمر رحلة الكأس لتزور كل الاتحادات الأعضاء الـ211 حتى حلول 2030، وتعتبر هذه أول سنة تنطلق فيها رحلة الكأس لزيارة البلدان الـ32 المتأهلة إلى كأس العالم.

وتعتبر الكأس العالم، أحد أبرز رموز البطولة العالمية، وهي مصنوعة من الذهب الخالص ويبلغ وزنها 6.142 كغم، ومنقوش على سطحها صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليًا، ويرجع تصميمها الحالي إلى سنة 1974. وباعتبارها واحدة من أكثر الرموز الرياضية شهرة في العالم وأيقونة لا تقدر بثمن، فإنه لا يمكن لغير أشخاص مختارين أن يلمسوها أو يحملوها، بما فيهم الفائزين السابقين بها ورؤساء الدول.

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