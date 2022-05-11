النصر يهزم شباب الأهلي في «ديربي دبي»

المصدر: أحمد طارق- دبي

فاز النصر على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، اليوم الأبعاء، في الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع «العميد» رصيده إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد «فرسان دبي» عند 33 نقطة، ليواصل النصر تألق في لقاءات «الديربي» بعدما كان قد فاز على الوصل في الجولة الماضية أكد تفوقه بفوزه على شباب الأهلي ويعلن أن دبي تكتسي باللون الأزرق في الدور الثاني من مباريات الدوري.

ودخل الفريقان أجواء اللقاء بشكل سريع وكاد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أن يحرز الهدف الأول من أول هجمة للفريق، عندما لعب البرازيلي يوري سيزار كرة بينية جميلة انفرد على إثرها كارتابيا بالمرمى وسدد الكرة ولكن ارتدت من القائم وأبعدها دفاع النصر (3)، وبالطريقة نفسها تصدى القائم لفرصة خطرة من «العميد» بعدما لعب ضياء السبع كرة عرضية وقابلها لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز بتسديدة جميلة ارتدت من القائم (5).

وأصبح النصر أكثر خطورة على المرمى إذ سدد ضياء سبع كرة جميلة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها ماجد ناصر (20)، قبل أن يحرز سيباستيان تيغالي الهدف الأول عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء من عرضية محمد فوزي وسددها تيغالي قوية في المرمى (26).

وحافظ «العميد» على أفضليته رغم سيطرة شباب الأهلي على وسط الملعب ولكن من دون خطورة على مرمى الحارس عبدالله التميمي، بينما أهدر تيغالي فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني من انفراد تام إذ تألق ماجد ناصر في التصدي للكرة ببراعة (37)، كما سدد البرتغالي أنطونيو توزي كرة قوية تصدى لها ماجد ناصر (45).

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب مهدي علي التبديل الأول لشباب الأهلي بنزول عمر عبدالرحمن بدلاً من يوري سيزار، إذ تحسن أداء «فرسان دبي» وسدد كارتابيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها على مرتين الحارس عبدالله التميمي (54)، بينما رد توزي بتسديدة صاروخية أبعدها ماجد ناصر إلى ركلة ركنية (55).

وفي الوقت الذي تحكم فيه شباب الأهلي في مجريات اللعب، أضاف النصر الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها ريان مينديز الذي مرر الكرة إلى ضياء السبع وسددها الأخير بمهارة على يسار الحارس ماجد ناصر في المرمى (68)، بينما أحرز أولسن الهدف الأول لشباب الأهلي (86) لتنتهي المباراة بفوز النصر.

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