اختيار 3 حكام للمشاركة في بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يشارك حكام اتحاد ألعاب القوى عباس البلوشي وعبدالرحمن قائد وجميلة البلوشي في إدارة منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى 2022 الذي تستضيفه قطر يوم الجمعة المقبل.

ويعتبر الدوري الماسي مجموعة من اللقاءات لألعاب القوى، ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، إذ تتضمن المسابقة 13 لقاء، حيث يشهد منافسة قوية بين المشاركين من جميع أنحاء العالم، في أجواء من القوة والإثارة للوصول إلى النتائج التي تمهد الطريق لحصد وتجميع النقاط. وأكد الحكم عباس البلوشي في تصريحات صحافية أهمية المشاركة التحكيمية في هذه اللقاءات المهمة، خصوصاً أنها تشهد في كل عام مشاركة كبيرة من نجوم ونجمات أم الألعاب، بينهم من يحملون العديد من الألقاب العالمية والأولمبية، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، ولجنة الحكام في الاتحاد، للوصول بالمستوى الفني للأطقم التحكيمية إلى المستوى المتطور، الذي يعزز الجهود الداعمة لتأهيل العناصر التحكيمية، بما يتماشى مع التطلعات المرجوة لتعزيز رؤية الاتحاد في بلوغ الأهداف المرجوة ضمن الاستراتيجية المقررة للسنوات المقبلة.

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