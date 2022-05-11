اتحاد بناء الأجسام يتجه لتشكيل منتخب نسوي من المواطنات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

يتطلع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إلى تعزيز ممارسة رياضة اللياقة البدنية لدى السيدات خلال الدورة الحالية 2022-2024، وذلك من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع الصالات الرياضية ووفقاً لآليات محددة تدرسها اللجنة النسائية في الاتحاد، فيما يعمل الاتحاد على بناء منتخب نسوي في اللياقة البدنية من اللاعبات المواطنات للمشاركة في مختلف البطولات.

وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة اللجنة النسائية المهندسة منى الشمسي لـ«الإمارات اليوم» إنه وبالتعاون مع لجنة اللياقة البدنية نتطلع للعمل على تفعيل جانب اللياقة البدنية لدى السيدات وبمختلف الأعمار وذلك من خلال جهود سيتم بذلها بالتعاون مع الأندية والصالات الرياضية في الدولة.

وأضافت: «هنالك الكثير من اللاعبات يمارسن الرياضة في الصالات والأندية الرياضية بهدف اللياقة البدنية والرشاقة وتخفيف الوزن وهن بحاجة إلى التوجيهات المتعلقة بممارسة رياضة سليمة وصحيحة ومن خلال دورنا في اللجنة النسائية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مع الأندية الرياضية نتطلع لتحسين بيئة ممارسة رياضة اللياقة البدنية لهن من خلال وضع آلية تتضمن عدداً من التوجيهات العامة التي تحث على ممارسة الرياضة والاستمرار بها بشكل منتظم لتكون أسلوباً مثالياً للحياة».

وتابعت «من أهدافنا المستقبلية أيضاً استكشاف المواهب لبناء منتخب نسوي في اللياقة البدنية من اللاعبات المواطنات للمشاركة في مختلف البطولات، وأيضاً في وقت لاحق تنظيم مسابقات محلية تخص السيدات والعديد من الفعاليات بالتعاون مع الشركاء لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في المجتمع ومواصلة نشر الوعي حول أهمية هذه الممارسات على الصحة العامة باعتبارها نمط وأسلوب حياة صحياً».

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