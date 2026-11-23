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يكتسب المشي على الطريقة اليابانية شعبية متزايدة بوصفه أسلوباً بسيطاً لتعزيز اللياقة البدنية، إذ يعتمد على التناوب بين المشي البطيء والسريع بدلاً من الحفاظ على وتيرة ثابتة طوال التمرين.

وبحسب موقع ”كليفلاند لاند“، توضح الدكتورة لورين ويشمان، أخصائية الطب الرياضي، أن هذا الأسلوب يُعرف باسم ”التدريب المتقطع للمشي“.

وقد اشتهر بفضل باحثين يابانيين، ويقوم على المشي بوتيرة منخفضة لمدة 3 دقائق، تليها 3 دقائق من المشي عالي الشدة، مع تكرار الدورة 5 مرات، ليصل إجمالي التمرين إلى 30 دقيقة.

كيف تمارس المشي الياباني؟

للبدء، يُنصح باختيار مسار مستوٍ وخالٍ من العوائق، ثم الإحماء بالمشي الهادئ لمدة 3 دقائق. بعد ذلك، تُرفع السرعة لمدة 3 دقائق، بما يعادل نحو 70% من أقصى جهد بدني، قبل خفضها لمدة مماثلة إلى نحو 40% من الجهد.

وتُكرر هذه الدورة حتى إكمال 30 دقيقة، على أن يُختتم التمرين بالمشي الهادئ لبضع دقائق لمساعدة الجسم على استعادة نشاطه الطبيعي.

وتنصح ويشمان بالتوقف والراحة عند الشعور بالدوار أو الانزعاج، كما يمكن للمبتدئين تقليل مدة التمرين أو تقصير فترات المشي السريع، ثم زيادة الشدة والمدة تدريجياً.

ورغم أن هذا النشاط منخفض التأثير ومناسب لكثير من الأشخاص، يُفضل استشارة الطبيب قبل ممارسته لمن لديهم تاريخ مرضي مع أمراض القلب أو آلام المفاصل أو الإصابات.

ويساعد هذا الأسلوب على تحسين اللياقة القلبية والتنفسية، ودعم صحة القلب والرئتين، وزيادة حرق السعرات الحرارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين المؤشرات الأيضية، مثل ضغط الدم ومستويات السكر ومؤشر كتلة الجسم.

وتشير لورين إلى أن ممارسة المشي المتقطع لمدة 30 دقيقة، 4 مرات أسبوعياً، تسهم في الاقتراب من الحد الموصى به للنشاط الهوائي، والبالغ 150 دقيقة أسبوعياً.

كما يمكن تعزيز فوائده من خلال دمجه مع تمارين القوة والتوازن، بما يدعم التحمل والقدرة على الحركة. ويُعد خياراً مناسباً للمبتدئين، وكذلك للأشخاص الذين يحتاجون إلى نشاط بدني منخفض التأثير، مثل بعض المصابين بالتهاب المفاصل.